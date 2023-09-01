Найкращі серед найкращих: названо ТОП-5 доступних автомобілів у 2023 році

Експерти авторинку доволі часто складають рейтинги чотириколісних, аби допомогти водіям вибрати найвигіднішу модель за тим чи іншим показником. Цього разу за основу рейтингу, що його публікує видання Wheel-News, стало найкраще співвідношення ціни, технічних характеристик авто та відгуків серед власників.

Рейтинг було складено на базі цін, які діють в США.

Очолив його компактний седан Volkswagen Jetta S, рекомендована ціна виробника на який складає 20 655 доларів, проте дилери продають його за 21 121 доларів.

Volkswagen Jetta S

2. Subaru Impreza MT

Рекомендована ціна: $ 19795

Ціна у дилерів: $ 21836

3. Kia Soul LX IVT

Рекомендована ціна: $ 19890

Ціна у дилерів: $ 22114

4. Nissan Kicks S

Рекомендована ціна: $ 20590

Ціна у дилерів: $ 23652

І замикає чільну п'ятірку моделей, які демонструють найкраще співвідношення ціни, технічних характеристик авто та відгуків серед власників, середньорозмірний рамний позашляховик Chevrolet TrailBlazer LS з рекомендованою ціною у 22 100 доларів і дилерською ціною у 23 655 доларів.

Chevrolet TrailBlazer LS

Нагадаємо, раніше автоексперти підказали 5 способів перевірки надійності двигуна автомобіля.

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