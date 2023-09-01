Найкращі серед найкращих: названо ТОП-5 доступних автомобілів у 2023 році
Експерти авторинку доволі часто складають рейтинги чотириколісних, аби допомогти водіям вибрати найвигіднішу модель за тим чи іншим показником. Цього разу за основу рейтингу, що його публікує видання Wheel-News, стало найкраще співвідношення ціни, технічних характеристик авто та відгуків серед власників.
Рейтинг було складено на базі цін, які діють в США.
Очолив його компактний седан Volkswagen Jetta S, рекомендована ціна виробника на який складає 20 655 доларів, проте дилери продають його за 21 121 доларів.
2. Subaru Impreza MT
Рекомендована ціна: $ 19795
Ціна у дилерів: $ 21836
3. Kia Soul LX IVT
Рекомендована ціна: $ 19890
Ціна у дилерів: $ 22114
4. Nissan Kicks S
Рекомендована ціна: $ 20590
Ціна у дилерів: $ 23652
І замикає чільну п'ятірку моделей, які демонструють найкраще співвідношення ціни, технічних характеристик авто та відгуків серед власників, середньорозмірний рамний позашляховик Chevrolet TrailBlazer LS з рекомендованою ціною у 22 100 доларів і дилерською ціною у 23 655 доларів.
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