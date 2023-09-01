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Клуб споживачів

Найкращі серед найкращих: названо ТОП-5 доступних автомобілів у 2023 році

15:05 1 вересня 2023
Модель Kia Soul LX IVT

Експерти авторинку доволі часто складають рейтинги чотириколісних, аби допомогти водіям вибрати найвигіднішу модель за тим чи іншим показником. Цього разу за основу рейтингу, що його публікує видання Wheel-News, стало найкраще співвідношення ціни, технічних характеристик авто та відгуків серед власників.

Рейтинг було складено на базі цін, які діють в США.

Очолив його компактний седан Volkswagen Jetta S, рекомендована ціна виробника на який складає 20 655 доларів, проте дилери продають його за 21 121 доларів.

Volkswagen Jetta S

2. Subaru Impreza MT
Рекомендована ціна: $ 19795
Ціна у дилерів: $ 21836

3. Kia Soul LX IVT
Рекомендована ціна: $ 19890
Ціна у дилерів: $ 22114

4. Nissan Kicks S
Рекомендована ціна: $ 20590
Ціна у дилерів: $ 23652

І замикає чільну п'ятірку моделей, які демонструють найкраще співвідношення ціни, технічних характеристик авто та відгуків серед власників, середньорозмірний рамний позашляховик Chevrolet TrailBlazer LS з рекомендованою ціною у 22 100 доларів і дилерською ціною у 23 655 доларів.

Chevrolet TrailBlazer LS

Нагадаємо, раніше автоексперти підказали 5 способів перевірки надійності двигуна автомобіля.

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