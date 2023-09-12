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Сливовий десерт із шафраном та йогуртом: для тих, хто не уявляє вечерю без солодкого

22:30 12 вересня 2023
Сливовий десерт з шафраном та йогуртом

Осінь — сезон приголомшливих фруктів і ягід. Це і сливи, і груші, і яблука, і виноград… Всі ці ягоди і фрукти можуть стати основою для дивовижних десертів, які просто готуються і не містять багато калорій. Прекрасний тандем — шафран і сливи. Хто раз спробував, той оцінить.

Рецептом ласощів поділилася кулінар Ардія Діаманті, яка раніше пропонувала приготувати овочеве рагу із зеленню, яке можна їсти і гарячим, і холодним.

- Цей десерт просто чудовий, — каже Ардія Діаманті. — Спробуйте — і, можливо, він стане вашим улюбленим. Десерт не тільки смачний, а й ароматний. За бажання йогурт можна замінити морозивом.

Сливовий десерт із йогуртом і шафраном (на дві порції)

  • Сливи середнього розміру — 8 штук
  • Цукор — чотири столові ложки
  • Шафран (за смаком)
  • Йогурт без добавок — склянка
  • Вода — 4 столових ложки

Сливи засипати цукром і злегка карамелізувати на чавунній сковорідці, додавши воду і помішуючи. Через кілька хвилин додати шафран і перемішати. Викласти в піалу і залити йогуртом. Можна їсти як теплим, так і холодним. Під час подачі можна прикрасити м'ятою.

Смачного!

Нагадаємо рецепт грушевого лимонаду.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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