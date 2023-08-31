Овочеве рагу із зеленню: можна їсти і гарячим, і холодним
Кабачки та картопля можуть стати чудовим тандемом у багатьох стравах: салатах, рагу, пиріжках… Такі страви не лише смачні та ситні, а й досить бюджетні. І ще один плюс — швидко та просто готуються.
Рецептом овочевого рагу із зеленню поділилася кулінарка Ардія Діаманті, яка нещодавно рекомендувала приготувати бабагануш — неймовірно смачну страву з баклажанів.
- Таку страву можна швидко приготувати на вечерю, — каже Ардія Діаманті. — Її аромат вас зачарує, а смак не залишить байдужим. Зелень підійде будь-яка: кріп, петрушка, селера, кінза чи базилік. А ось рукола не для цієї страви. Картопляно-кабачкове рагу можна їсти гарячим і холодним. І це теж одна з переваг.
Картопляно-кабачкове рагу (на дві порції)
- Картопля середня — 4 штуки
- Кабачок маленький — 2 штуки
- Баклажан -1 штука
- Морква -1 штука
- Сіль
- Чорний перець
- Зелень (за смаком)
- Оливкова олія — 4 столові ложки
- Сметана — 2 столові ложки
Картоплю, баклажан і моркву підсмажити на оливковій олії до напівготовності. Додати кабачки, нарізані кільцями, і просмажити ще кілька хвилин. Залити водою і тушкувати до готовності. Наприкінці посолити та додати зелень. Під час подачі доповнити сметаною.
І смачного!
Нагадаємо рецепт брускети з томатами та твердим сиром.
Фото з альбому Ольги Сметанської25