Овочеве рагу із зеленню: можна їсти і гарячим, і холодним

Кабачки та картопля можуть стати чудовим тандемом у багатьох стравах: салатах, рагу, пиріжках… Такі страви не лише смачні та ситні, а й досить бюджетні. І ще один плюс — швидко та просто готуються.

Рецептом овочевого рагу із зеленню поділилася кулінарка Ардія Діаманті, яка нещодавно рекомендувала приготувати бабагануш — неймовірно смачну страву з баклажанів.

- Таку страву можна швидко приготувати на вечерю, — каже Ардія Діаманті. — Її аромат вас зачарує, а смак не залишить байдужим. Зелень підійде будь-яка: кріп, петрушка, селера, кінза чи базилік. А ось рукола не для цієї страви. Картопляно-кабачкове рагу можна їсти гарячим і холодним. І це теж одна з переваг.

Картопляно-кабачкове рагу (на дві порції) Картопля середня — 4 штуки

Кабачок маленький — 2 штуки

Баклажан -1 штука

Морква -1 штука

Сіль

Чорний перець

Зелень (за смаком)

Оливкова олія — 4 столові ложки

Сметана — 2 столові ложки

Картоплю, баклажан і моркву підсмажити на оливковій олії до напівготовності. Додати кабачки, нарізані кільцями, і просмажити ще кілька хвилин. Залити водою і тушкувати до готовності. Наприкінці посолити та додати зелень. Під час подачі доповнити сметаною.

І смачного!

Нагадаємо рецепт брускети з томатами та твердим сиром.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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