Потік новин із так званого «русского мира» не закінчується. Окупанти то перестрілку між «кадирівцями» та дагестанцями влаштують, то власну САУ підіб’ють… Черговим фігурантом став один із потенційних окупантів. Він не зміг поїхати на війну в Україну після гулянки зі спиртним з нагоди підписання контракту. Як повідомляє канал «Осторожно, новости», мешканець Владивостока залишився вдома, бо знайомий зламав йому руки. А все тому, що нападника не покликали відзначати підписання контракту.

Наприкінці червня, раніше судимий за крадіжку 48-річний Дмитро К. і його 43-річний приятель підписали контракт із Міноборони. Чоловіки вирішили відсвяткувати цю подію, випили горілку в підсобці колишньої майстерні та лягли спати. Через кілька годин до них із металевою трубою в руках прийшов знайомий 53-річний різноробочий Ігор Д. Його не покликали, бо не вважали «близьким другом». В результаті ображений чоловік побив контрактників, зламавши Дмитру обидві руки. Вранці він повернувся, приніс постраждалим води і пообіцяв відвезти їх у лікарню наприкінці дня.

Вранці окупанта Дмитра доставили в лікарню. Потерпілий не став розповідати лікарям про причину переломів. Але через травми він втратив рухливість обох рук. На відновлення йому потрібні були гроші. Кілька днів тому окупант все-таки пішов у поліцію і розповів про побиття — кривдника оголосили у розшук, але поки не знайшли.

Раніше «ФАКТИ» писали, що окупанти зазнали фіаско під Куп’янськом і жаліються родичам.

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