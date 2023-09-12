СБУ спростувала заяву Бабченка про кримінальну справу проти нього

В Службі безпеки України спростували інформацію про те, що проти відомого журналіста Аркадія Бабченка порушили кримінальну справу, пише «Українська правда».

«Інформація про нібито відкриття Службою безпеки України кримінального провадження щодо Аркадія Бабченка не відповідає дійсності», — заявили у відомстві.

Як писали «ФАКТИ», раніше Бабченко заявив, що СБУ порушила проти нього кримінальну справу.

«СБУ завела на мене справу. Точніше, кримінальне провадження. Кримінальне провадження. Орієнтування на мене висить у базі прикордонників. Наказ — перетину кордону не перешкоджати. Після перетину — затримати та направити до Лук'янівського СІЗО для проведення досудових слідчих дій. За їхніми результатами — ну, мабуть, справа вже. На яких підставах порушено кримінальне провадження — я не знаю», — написав він.

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