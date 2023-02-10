«Шахтар» переманив до себе воротаря чемпіона світу (відео)

Донецький «Шахтар», який відпустив в американський «Інтер Майамі» захисника Сергія Кривцова, на офіційному сайті клубу підтвердив підписання контракту на п'ять років з 24-річним воротарем «Ворскли» та збірною України Дмитром Різником. За неофіційною інформацією, сума трансферу склала близько 3 мільйонів євро.

Не виключено, що купівля «Шахтарем» Різника пов'язана з бажанням основного вартового воріт гірників Анатолія Трубіна перейти до європейського клубу.

Нагадаємо, що уродженець Полтави Дмитро Різник, в активі якого два матчі у воротарському светрі збірної України (проти Болгарії та Ірландії), всю свою кар'єру провів у «Ворсклі», зігравши за «біло-зелених» 80 матчів (24 з них «на нуль»). У складі збірної України U19 голкіпер дійшов півфіналу Євро-2018, а з командою U20 став чемпіоном світу-2019.

Як відомо, 16 лютого у Варшаві «Шахтар» проведе перший офіційний матч 2023 року. У рамках 1/16 фіналу Ліги Європи підопічні хорвата Ігора Йовічевіча зіграють проти французького «Ренна».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Шахтар» побив п'яного росіянина-провокатора в Туреччині.

Фото ФК «Шахтар»

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