Якісні та безвідмовні: названо найнадійніші вживані авто по ціні до 10 тисяч доларів

Для водіїв, які купують автомобілі на вторинному ринку найбільше значення має не тільки ціна, а й надійність машини.

Є безліч порад про те, як знайти довговічний автомобіль на вторинному ринку, але найкраще звернути увагу на моделі, які за роки зарекомендували себе як якісні та безвідмовні, пише «Твоя Машина».

Експерти, які працюють на автомобільному ринку, виділили 15 моделей з найкращими характеристиками, які можна купити за ціною до 10 тисяч доларів.

Топ найбільш надійних авто з пробігом:

Honda Jazz (2015−2020 рр.)

Mazda 3 (2014−2019 рр.) Toyota Yaris (2011−2020 рр.)

Suzuki Swift (2010−2017 рр.) Volkswagen Up (з 2012 року)

Mazda MX-5 (з 2015 року)

Honda Civic (2012−2017 рр.)

Mazda 2 (2007−2015 рр.)

Honda Jazz (2008−2015 рр.)

Skoda Citigo (2012−2020 рр.)

Citroen C1 (2014−2022 рр.)

BMW 3 Series (2012−2019 рр.)

Hyundai i10 (2014−2020 рр.)

Honda CR-V (2012−2018 рр.)

Mazda MX-5.



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