Пухке тісто та соковита начинка: Лілія Цвіт поділилася рецептом смачних булочок з яблуками

Блогерка зі Львова Лілія Цвіт, авторка оригінального рецепта маринованих помідорів зі сливами, запропонувала свій рецепт дріжджових булочок з яблуками.

«Що може бути смачніше за домашні запашні булочки, приготовані з любовʼю? Готуйте їх тим, кого любите! Тісто таке пухкесеньке вдається! А соковита яблучна начинка — наповнює смаком та ароматом! Дуже хороший рецепт, легко вдається!» — розповіла кулінарка.

Інгредієнти:

Опара:

молоко — 300 мл

цукор — 4 ст.л. (80 г)

дріжджі сухі — 7 г (або 22 г пресовані)

Тісто: опара+

олія — 40 мл вершкове масло

яйце — 1 шт.

борошно — 550 г

дрібка солі

Начинка:

яблука — 2−3 шт.

цукор — 30 г

кориця — 10 г

Для змащування:

жовток — 1 шт.

молоко — 1 ст.л.

Приготування:

У миску з теплим молоком додати цукор та дріжджі. Перемішати, накрити рушником та залишити на 15 хвилин.

В опару додати олію, м'яке вершкове масло і сіль. Віночком перемішати до однорідної маси, поступово всипати борошно й замісити тісто.

Тісто накрити рушником й залишити за кімнатної температури протягом на 1,5 години.

Яблука нарізати часточками.

Тісто розкачати у прямокутник завтовшки 5 мм.

Розділити прямокутник на п'ять рівних смужок. Їх розрізати навпіл.

На кожній з них зробити надрізи, щоб яблучний сік міг випаровуватися.

Одну сторону прямокутника залишити без надрізів. На неї викласти яблука, посипати цукром та корицею.

Згорнути тісто в рулет, формуючи булочку.

Булочки викласти на лист, застелений пергаментом, залишити на 20 хвилин.

Зверху змастити жовтком.

Випікати булочки 20 хвилин при температурі 170 °C.

Нагадаємо, нещодавно кулінарка Тетяна Литвинова запропонувала новий спосіб приготування голубців.

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