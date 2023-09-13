Пухке тісто та соковита начинка: Лілія Цвіт поділилася рецептом смачних булочок з яблуками
Блогерка зі Львова Лілія Цвіт, авторка оригінального рецепта маринованих помідорів зі сливами, запропонувала свій рецепт дріжджових булочок з яблуками.
«Що може бути смачніше за домашні запашні булочки, приготовані з любовʼю? Готуйте їх тим, кого любите! Тісто таке пухкесеньке вдається! А соковита яблучна начинка — наповнює смаком та ароматом! Дуже хороший рецепт, легко вдається!» — розповіла кулінарка.
Інгредієнти:
Опара:
молоко — 300 мл
цукор — 4 ст.л. (80 г)
дріжджі сухі — 7 г (або 22 г пресовані)
Тісто: опара+
олія — 40 мл вершкове масло
яйце — 1 шт.
борошно — 550 г
дрібка солі
Начинка:
яблука — 2−3 шт.
цукор — 30 г
кориця — 10 г
Для змащування:
жовток — 1 шт.
молоко — 1 ст.л.
Приготування:
У миску з теплим молоком додати цукор та дріжджі. Перемішати, накрити рушником та залишити на 15 хвилин.
В опару додати олію, м'яке вершкове масло і сіль. Віночком перемішати до однорідної маси, поступово всипати борошно й замісити тісто.
Тісто накрити рушником й залишити за кімнатної температури протягом на 1,5 години.
Яблука нарізати часточками.
Тісто розкачати у прямокутник завтовшки 5 мм.
Розділити прямокутник на п'ять рівних смужок. Їх розрізати навпіл.
На кожній з них зробити надрізи, щоб яблучний сік міг випаровуватися.
Одну сторону прямокутника залишити без надрізів. На неї викласти яблука, посипати цукром та корицею.
Згорнути тісто в рулет, формуючи булочку.
Булочки викласти на лист, застелений пергаментом, залишити на 20 хвилин.
Зверху змастити жовтком.
Випікати булочки 20 хвилин при температурі 170 °C.
Нагадаємо, нещодавно кулінарка Тетяна Литвинова запропонувала новий спосіб приготування голубців.128