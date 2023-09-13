Імпічмент Байдену: республіканці у Конгресі запустили процедуру усунення президента від влади

Спікер Палати представників Конгресу США республіканець Кевін Маккарті доручив комітетам палати розпочати розслідування щодо чинного президента країни Джо Байдена. Це фактично означає, що республіканці запустили процедуру імпічменту.

Розслідування пов'язане з бізнесом сина президента Хантера Байдена. Як заявив Маккарті, президент Байден «збрехав американцям», коли сказав, що йому невідомо про ділову діяльність сина за кордоном.

«Республіканці в Палаті представників розкрили серйозні обвинувачення, що заслуговують на довіру, щодо поведінки президента Байдена. У сукупності ці звинувачення малюють картину культури корупції», — наголосив спікер.

За його словами, розслідування дасть змогу зібрати всі факти та отримати відповіді на запитання щодо причетності президента Байдена до корупції.

У Білому домі негайно відреагували на заяву Маккарті. «Розслідування щодо президента Байдена — це екстремальна політика у найгіршому її прояві. У республіканців немає необхідних для початку процедури імпічменту доказів», — йдеться у заяві Білого дому.

Нагадаємо, республіканці вже давно звинувачують Хантера Байдена в тому, що в минулому він використав становище свого батька на посаді віцепрезидента в адміністрації Барака Обами для ведення бізнесу за кордоном, зокрема в Україні, росії та Китаї.

Американські ЗМІ зазначають, що Маккарті буде дуже важко провести імпічмент, оскільки йому потрібна підтримка щонайменше 218 членів Палати представників. Очевидно, що демократи голосуватимуть проти. При цьому частина республіканців наразі вважає, що доказів провини Байдена мало. Багато хто вважає, що ідея з імпічментом є помстою республіканців за Дональда Трампа, якого раніше демократи, маючи більшість у Конгресі, теж намагалися усунути від влади, але зазнали невдачі.

Нагадаємо, зараз 45-й президент США Дональд Трамп офіційно звинувачений у злочині проти держави та американського народу. Проте експрезидент вкотре довів, що має чудову ділову хватку, зумівши заробити на своєму тюремному фото мільйони доларів.

На фото в заголовку: Спікер Палати представників Конгресу США Кевін Маккарті

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