Хмари згущуються: прокурор у справі сина Байдена отримав особливі повноваження

У США генеральний прокурор Меррік Гарланд оголосив, що відтепер справи сина президента Джо Байдена Хантера, який раніше у мемуарах відверто зізнався у непристойних вчинках та вживанні наркотиків, розслідуватиме спеціальний прокурор із додатковими повноваженнями. Ця заява стала неприємним сюрпризом для Білого дому. Телеканал CNN стверджує, що генпрокурор не попереджав президентську сім'ю про своє рішення.

Розслідування справи Хантера Байдена продовжить прокурор Девід Вайс. Однак тепер він набув статусу спеціального прокурора. Це дає йому більше повноважень, а головне, майже повну незалежність від Міністерства юстиції.

«Містеру Вайсу буде дозволено продовжити своє розслідування, робити будь-які слідчі дії, які він забажає, і ухвалити рішення про порушення кримінальної справи в будь-якому окрузі», — сказав Гарланд.

Генпрокурор ухвалив таке рішення після того, як на початку серпня зірвалася угода Хантера Байдена із правосуддям. Вона передбачала визнання сином президента своєї провини у податковому шахрайстві та незаконному володінні вогнепальною зброєю.

Проте в останній момент суддя відкинув умови правочину. Її зрив вітали республіканці, які наполягають на повному та ретельному розслідуванні бізнесу Хантера Байдена. Вони впевнені, що він отримував незаконний дохід від низки компаній, які укладали з ним контракти лише з однієї причини — батько Хантера на той час обіймав посаду віцепрезидента США.

Особливо наголошує на цьому Дональд Трамп. Колишній президент стверджує, що демократи намагаються навісити на нього звинувачення, щоб не лише завадити йому балотуватися у президенти, а й відвернути увагу американців від брудних справ родини Байден.

Справа Хантера справді доставляє масу проблем його батькові та всій Демократичній партії. Після завершення розслідування спецпрокурор Вайс напише звіт, який Мін'юст буде зобов'язаний опублікувати або повністю, або частково, наскільки це дозволить законодавство.

За нинішньої президентської адміністрації Вайс став уже третім спецпрокурором. Крім нього, Джек Сміт розслідує кілька справ проти Трампа, а Роберт Хур вивчає секретні документи, які були знайдені в будинках Джо Байдена.

Тим часом у США триває суд над експрезидентом Дональдом Трампом, якого звинувачують у злочині проти американського народу та держави.

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