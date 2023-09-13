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Суспільство та люди

Пенсії не буде: в Кабміні назвали дві категорії українців, які залишаться без виплат

18:20 13 вересня 2023
Порожній гаманець

Незважаючи на набутий страховий стаж, багато українців, які довгий час працювали на території країни-агресорки рф або перебували на тимчасово окупованих нею територіях, не зможуть поки що отримувати пенсії.

Про це повідомила в ефірі Національного телемарафону заступниця міністра соціальної політики України Дарина Марчак.

Справа в тому, що після нападу росії значна кількість українців втратила свої документи, а пошкодження архівів і досі не дозволяє підтвердити їх стаж.

«Фактично у громадян, які переїхали з Криму на підконтрольну Україні територію, немає можливості оформити пенсію. Оскільки за чинним законодавством, щоб призначити їм пенсії, потрібно отримати підтвердження від пенсійного фонду росії про те, що росія не виплачує такому громадянину пенсію», — сказала вона.

Крім того, рф, за словами Марчак, денонсувала угоду про пенсійне забезпечення з Україною, а інформації про набутий стаж під час тимчасової окупації також немає. А саме страховий стаж впливає на наявність та розмір пенсійних виплат.

Звичайно, ситуацію важко назвати справедливою, і зараз в уряді шукають шляхи до її вирішення.

В той же час, нагадаємо, українці, які працювали довгий час офіційно, мають отримати добавку до пенсії в кілька десятків, а то й сотень гривень.

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