Непереможний український боєць ММА, який воював з росіянами, проведе захист титулу: відомі дата та суперник (відео)

Непереможний український боєць змішаних єдиноборств (ММА), володар пояса Bellator чемпіона світу в напівсередній вазі Ярослав Амосов, який здобув у лютому 27-у перемогу в кар'єрі, проведе другий захист свого титулу 17 листопада в Чикаго (США), повідомляє офіційний сайт організації.

В рамках турніру Bellator 301 30-річний спортсмен, який воював з рашистами і зберіг свій чемпіонський пояс у льоху в розграбованому орками Ірпені, битиметься з 32-річним суперником з Ямайки Джейсоном Джексоном на прізвисько Машина з надирання дуп, котрий у липні 2022 року переміг бразильця Дугласа Ліму одноголосним рішенням суддів.

Додамо, що суперник Амосова не здобув слави в UFC, але у Bellator виграв шість поєдинків із семи. Разом з дружиною Янісукою Джексон виховує чотирьох дітей.

32-річний Джейсон Джексон

Нагадаємо, що Ярослав Амосов з 27 перемогами рухається до побиття рекорду ММА за кількістю боїв без поразок, який належить росіянину Хабібу Нурмагомедову (29 поєдинків).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що рукавички з автографом Ярослава Амосова продані за фантастичну суму заради допомоги ЗСУ.

Фото Bellator

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