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З прицілом на майбутній врожай: обов'язково у вересні підживіть цим полуницю

14:52 14 вересня 2023
Полуниця

Полуницю, яку висаджують на дачах як навесні, так і восени (варто посадку завершити на початку першого осіннього місяця), необіхдно підготувани до зимівлі та майбутнього врожаю.

Автори каналу «Дача. Сад та город» розповідають про те, як потрібно долглядати та підживлювати культуру у вересні.

По-перше, після збору врожаю необхідно видалити зайві вуса, сухі і пошкоджені листя.

А по-друге, підживити полуницю. Це варто робити у теплий день.

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Для приготування добрива потрібні:

  • 10 літрів води;
  • ½ склянки попелу;
  • 1 склянка сироватки;
  • 5 крапель йоду.

Попіл заливають гарячою водою і залишають на 12 годин. Далі розчин проціджують, додають інші інгредієнти та перемішують.

За допомогою пульверизатору ретельно обробляють рослини.

А наприкінці вересня, коли температура знижується, полуницю має сенс підживити мінеральними добривами, наприклад, нітроамофоскою.

Раніше досвідчені городники розповідали, як потрібно підживити землю після збору врожаю картоплі, а також ділилися порадами щодо підживлення огіркив для збору пізнього врожаю у вересні.

Фото Pixabay

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