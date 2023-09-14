«Лише в Україні я нарешті відчув єдність нації — те, що обіцяно американцям у їхній власній демократії», — Шон Пенн

Відомий американський актор та режисер Шон Пенн, як з'ясувалося, був разом із президентом України Володимиром Зеленським у перший день повномасштабного вторгнення росії до України у лютому 2022 року. Володар двох премій «Оскар» знімав у Києві документальний фільм, який замислювався як досить весела історія про популярного комедійного актора, який став президентом країни. В результаті картина розповідає про екзистенційну загрозу демократії. Про це Пенн розповів в ефірі американського телеканалу CBS напередодні прем'єри Superpower («Суперсила») на стрімінговій платформі Paramount+. Вона відбудеться 18 вересня.

Шон Пенн заявив, що Володимир Зеленський повністю змінився за одну добу, і він помітив зміну, коли вони разом були в бункері президентського палацу в першу годину російського вторгнення.

«Я зустрів його напередодні і… коли він увійшов до кімнати в день вторгнення, перед нашими камерами… було відчуття, що він народжений для цього…», — розповів Пенн.

«Це була інша людина, на клітинному рівні, зовсім не та, яку я зустрів напередодні. І він мав — і є — як і весь український народ, просто повна рішучість», — додав він.

Ця зустріч є у фільмі. Пенн сказав, що все починалося як «безтурботне оповідання» про Зеленського, і про те, що він познайомився з президентом України спочатку у Zoom «задовго до того, як забили барабани про російське вторгнення».

Пандемія COVID-19 затримала початок зйомок, і їхня перша особиста зустріч відбулася лише 23 лютого 2022 року, за день до повномасштабного нападу. Того ж дня вони домовилися розпочати зйомки 24 лютого. І Зеленський виконав взяте зобов'язання, незважаючи на масштабну військову кризу, що розгортається.

«Я думаю, він розуміє, що частина бойових дій у новому світі — це спілкування на багатьох рівнях. Думаю, він відчував, що настане час, коли подібні інструменти як засоби зв'язку та масової інформації стануть частиною воєнних дій», — вважає Шон Пенн.

Після цього він здійснив сім поїздок до України для зйомок фільму. Він розуміє, що ризикував усім, у тому числі життям, проте воно того варте.

«Тільки в Україні я нарешті відчув єдність та спільність нації — те, що обіцяно американцям у їхній власній демократії. Те, що є в Україні, — це і є щонайменше громадянська демократія, найзгуртованіша спільнота, найбільша єдність з усіх місць, які я колись відчував у світі, і це пряме втілення кращих прагнень, які ми називаємо нашою демократією», — сказав Пенн.

«Сподіваюся, цей фільм дасть простим американцям можливість зрозуміти, для чого необхідно підтримувати Україну. Я знаю, що багато хто, сидячи за кухонним столом, бурчить незадоволено: „О, ми вкладаємо гроші в чужу країну!“. Ні! Це чудова інвестиція у наше майбутнє, у майбутнє Америки. Якщо американці не підтримають українців у їх боротьбі, ми багато чого втратимо. Ми ризикуємо втратити нашу демократію», — наголосив Шон Пенн.

Як писали «ФАКТИ», у Шона Пенна зав'язався бурхливий роман із уродженкою Черкас. Папараці сфотографували зірку Голлівуду та його нову подругу в Римі. 62-річний Пенн і 43-річна Ольга Коротяєва в обіймах гуляли Вічним містом, цілувалися і ходили магазинами.

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