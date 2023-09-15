Експрезидент та ексміністр невизнаної республіки Нагірного Карабаху потрапили до українського «Миротворця»

Українські спецслужби почали роботу щодо виявлення та викриття провірменських сепаратистів на Південному Кавказі. Розвідники шлють чіткий сигнал усім, хто підтримав російське вторгнення до України — готові оприлюднити особисте досьє на кожного проксі. Найпершими кандидатами на викриття стали експрезидент незаконного сепаратистського утворення у Карабахському анклаві та його поплічник. Про це пише 5 канал.

Про що йдеться?

Колишній «глава уряду» Варданян, який обіймав цю посаду за підтримки місцевого прокремлівського ставленика Араїка Арутюняна, був внесений в українську базу посібників російської агресії «Миротворець» як «особа, яка підлягає негайному затриманню та передачі правоохоронним органам України чи країн НАТО». Джерело інформації — санкційні списки НАЗК.

Араїк Арутюнян, «експрезидент» вірменського сепаратистського анклаву в азербайджанському Карабаху, теж внесений до «Миротворця». Його звинувачують у «замаху на суверенітет та територіальну цілісність України», також він є «прибічником російсько-фашистських загарбників і терористів» і є «співучасником злочинів російської влади проти України та її громадян».

Наголошується, що «пропутинський псевдопрезидент невизнаної Нагірно-Карабахської Республіки… одним із перших у лютому минулого 2022р. звернувся до путіна з привітанням «визнання незалежності» створених росією терористичних організацій «ЛНР/ДНР». Він відкрито підтримував усі загарбницькі плани путіна та агресивний курс зовнішньої політики росії. У 2023 за вказівкою кремля він домігся обрання на свою колишню посаду таку саму маріонетку Самвела Шахраманяна.

Якраз під час «виборів» наступника Арутюняна на посаду «президента» його екссоратник оприлюднив компромат на свого колишнього боса. З'ясувалося, що ексглава Арутюнян витрачав з бюджету сепаратистського анклаву мільйони на утримання своєї єреванської коханки. Одкровення чиновника справили в вірменомовних пабликах ефект бомби.

Показово, що поширення цих фактів почалося за 1,5 години після офіційного осуду МЗС України «виборів» протеже Арутюняна як нового «президента». Київ чітко дав зрозуміти всім проксі Кремля на території колишнього СРСР, що їхні таємниці не секрет для спецслужб України. У розвідці також додали: оголошені відомості про сепаратистів — лише мізерна частка великого досьє, яке може бути розкрите у будь-яку мить, зокрема у міжнародних ЗМІ.

Після первинного розголосу достовірність компромату на вірменських сепаратистів у Карабаху публічно підтвердив представник вірменської діаспорської організації Mouvement Arménien.

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