Печені яблука з сиром і родзинками: дуже смачний і корисний десерт
Це смачні, а головне, корисні ласощі, які багаті на вітамін С, калій і пектини. Яке б поєднання продуктів ви не вибрали, страва обов’язково вам сподобається. Тим більше, приготувати його можна з того, що завжди є в холодильнику у кожної господині, ділиться кулінарка Анна Гордєєва, яка раніше пропонувала приготувати пісний шоколадний кекс з ароматною начинкою.
Інгредієнти:
- 6 великих яблук твердого сорту
- 250 г кисломолочного сиру
- 1 яйце
- 2 ст. л. цукру
- 1 ч. л. крохмалю
- 1 ст. л. родзинок
- Ванілін, цукрова пудра
Приготування:
Яблука помити і акуратно зрізати вершечки. Чайною ложкою вибрати серцевину. Робити це слід обережно, щоб не прорізати стінки фруктів.
Сир, цукор, крохмаль, ванілін і яйце збити до однорідності, краще блендером, та можна і виделочкою. Додати промиті і трохи підсушені на рушничку родзинки, вимішати.
Яблука начинити сирною масою і викласти у форму для запікання. Поставити у духовку, розігріту до 180−200 градусів. Запікати близько 30 хвилин — поки стінки стануть м’якими.
Готові яблука по бажанню посипати цукровою пудрою.
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