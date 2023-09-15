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Печені яблука з сиром і родзинками: дуже смачний і корисний десерт

20:15 16 вересня 2023
Печені яблука з сиром та родзинками

Це смачні, а головне, корисні ласощі, які багаті на вітамін С, калій і пектини. Яке б поєднання продуктів ви не вибрали, страва обов’язково вам сподобається. Тим більше, приготувати його можна з того, що завжди є в холодильнику у кожної господині, ділиться кулінарка Анна Гордєєва, яка раніше пропонувала приготувати пісний шоколадний кекс з ароматною начинкою.

Інгредієнти:

  • 6 великих яблук твердого сорту
  • 250 г кисломолочного сиру
  • 1 яйце
  • 2 ст. л. цукру
  • 1 ч. л. крохмалю
  • 1 ст. л. родзинок
  • Ванілін, цукрова пудра

Приготування:

Яблука помити і акуратно зрізати вершечки. Чайною ложкою вибрати серцевину. Робити це слід обережно, щоб не прорізати стінки фруктів.

Сир, цукор, крохмаль, ванілін і яйце збити до однорідності, краще блендером, та можна і виделочкою. Додати промиті і трохи підсушені на рушничку родзинки, вимішати.

Яблука начинити сирною масою і викласти у форму для запікання. Поставити у духовку, розігріту до 180−200 градусів. Запікати близько 30 хвилин — поки стінки стануть м’якими.

Готові яблука по бажанню посипати цукровою пудрою.

Нагадаємо рецепт печива «Цигарки».

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