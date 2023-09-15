Тепло повертається: синоптикиня зробила оптимістичний прогноз на вихідні

Холодний атмосферний фронт проходить Україною у супроводі дощів та гроз. Але, прогнозує відома українська синоптикиня Наталка Діденко, вже вихідними, 16 та 17 вересня, по всій країні очікується переважно суха погода.

Порадує і температура повітря, яка підвищиться до комфортних значень — впродовж дня передбачається +20+25 градусів, на південному заході до +28 градусів.

Синоптична карта на 16 вересня

У Києві в суботу та неділю дощів також не буде, і якщо і суботу максимальна температура повітря досягне +22+23 градусів, то вже в неділю очікується підвищення до +25−26 градусів.

Наступний тиждень в Україні буде весь теплий та сухий, лише в середу (один день) атмосфера присунеться ближче дощами і невеликим похолоданням на заході та півночі, обіцяє авторка прогнозу, закликаючи городників поквапитися із завершенням справ на свіжому повітрі.

Як повідомляли «ФАКТИ», зараз саме час підживити полуницю і зайнятися боротьбою з колорадським жуком.

Фото скрін відео YouTube

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