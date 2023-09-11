Урожай картоплі зібрано, починаємо боротьбу з колорадським жуком: як позбутися шкідника назавжди

Після збирання картоплі городникам необхідно не тільки правильно підготувати ґрунт до зими, але й позбутися колорадського жука.

Для цього бадилля зібрати та спалити. Краще це зробити ще до того, як почали викопувати картоплю. Це позбавить шкідників корму, пише Ukr.Media.

А щоб позбутися комах на кілька років, треба рясно полити ґрунт 4-відсотковим розчином курячого посліду. На одну сотку потрібно близько 80 відер. Через тиждень ділянку треба перекопати.

Глибоке перекопування ділянки пізньої осені та внесення цибулевого або часникового лушпиння також добре буде для знищення шкідника. Колорадські жуки, які вже сховалися на зимівлю, просто загинуть.

Також можна рівномірно розкидати на ділянці золу. А осінній полив водою з аміаком, яка до того ж є і добривом, призведе до загибелі від 80 до 100 відсотків жуків.

Якщо ділянка невелика, то можна зробити на ній приманки. Після збирання картоплі, на аркуші заліза або поліетилені потрібно розкласти відходи від її переробки, розчавити, розмазати та залишити на день. Сюди зберуться всі жуки, які не вирушили на зимівлю. І знищити їх буде неважко, а наступного року клопоту з ними будезначно менше.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про кілька важливих правил зберігання врожаю картоплі.

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