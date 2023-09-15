Тікав від поліції з відрізаною головою жертви в салоні авто: суд звільнив від відповідальності винуватця смертельної ДТП на Тернопільщині

Колишній юрист Тернопільської обласної податкової адміністрації 44-річний Олег Струнь, визнаний винним у загибелі двох неповнолітніх дівчат у селі Петрики, вийшов на волю, не відбувши заслуженого покарання. За весь час судового слідства він провів лише пів року у СІЗО та після цього ще півтора року пробув під домашнім арештом. Днями стосовно винуватця резонансної ДТП, про яку вісімнадцять років тому говорила вся країна, було закрито кримінальне провадження, оскільки закінчився термін давності. Струнь, який весь цей час перебував у міжнародному розшуку, сам з'явився з повинною до тернопільської поліції. Але зробив це за 15 років після скоєного злочину. Юрист добре знав, що за статтею, за якою його звинувачують, якраз закінчувався термін давності. А до того, як з'явитися з повинною, Струнь ховався в росії, де підробляв продажем одягу на ринку.

«Напередодні своєї загибелі Наталка розповіла подругам, що їй наснився закривавлений хрест»

Ця дійсно моторошна історія відбулася у жовтні 2005 року. Друзі загиблих дівчаток згадують, що напередодні й Світлані, й Наталці наснилися страшні сни, які пророкували швидку загибель подружок.

— Це була субота, і ввечері ми всі нашою дружною компанією збиралися піти на дискотеку до сусіднього села, — згадує події 18-річної давнини подруга Світлани та Наталки — Валентина. — Я звернула увагу, що й Світлана, й Наталя того дня були якісь стурбовані, тривожні. Я спитала, що трапилося, а вони одна за одною почали про свої сни розповідати. Наталя Гнатієвич, їй було 16 років, зізналася, що цієї ночі бачила уві сні закривавлений хрест. А Світлані Козлюк, їй 17, наснилося, що вона з Наталкою по цвинтарю гуляє.

Це, найімовірніше, було їм попередження, що може статися непоправне. Але я, пам'ятаю, тоді не надала снам великого значення. Посміялася, спробувала заспокоїти. Але потім, коли сталася трагедія, згадала все і в мене холодок пробіг по спині — так моторошно стало.

Ця трагедія взагалі вся якась містична. Вже після похорону дівчат бабуся Світлани Козлюк згадала, що за тиждень до цього їй наснився покійний чоловік і сказав: «Ой, як страшно мені тут одному. Не можу так». Та плюс ще таке: один хлопчик із нашої компанії, Володя, був закоханий у Свєту, але все боявся їй у цьому освідчитися. Якось вчителька йому жартома сказала: «Ой, дивись, дочекаєшся ти, що хтось приїде на машині й твою Світлану відвезе». Адже так і сталося. Коли автомобіль Струня на величезній швидкості врізався в групу підлітків, він на капоті тіло Світлани метрів 30 віз, доки воно не впало на узбіччя.

Світлана Козлюк

Того вечора підлітки поверталися додому до Петриків після дискотеки. Група старшокласників розтяглася на кількасот метрів. Першими йшли Світлана, Наталя та Володя. Вони не побачили, як з-за повороту вискочив автомобіль. Буквально за кілька секунд до трагедії Світлана встигла зателефонувати своїй сестрі-близнючці Зоряні, яка також була в цій компанії, щоб та йшла швидше, оскільки вони вже майже дійшли до дому. І тільки-но відключила телефон, як сталося непоправне.

Лише якимось дивом Володі вдалося залишитись живим — його відкинуло в канаву. Наталя ж вдарилася в лобове скло автомобіля, що несподівано виїхав, скло розбилося й дівчинці відрізало голову. Як пізніше скажуть експерти, автомобіль їхав зі швидкістю 180 кілометрів на годину і, зважаючи на відсутність гальмівного сліду, «Опель» навіть і не думав зупинятися. Відрізана голова Наталки впала в салон автомобіля Струня.

Наталя Гнатієвич

Декому з компанії підлітків, на очах яких сталася трагедія, навіть знадобилася допомога психіатра — у дітей була істерика.

Як з'ясувалося пізніше, напередодні цих подій Олег Струнь відпочивав на дачі зі своєю дівчиною. Між ними сталася сварка — дівчина сіла в автомобіль та поїхала. Струнь на своєму «Опелі» кинувся її наздоганяти. На жаль, його шлях проходив через село Петрики…

У труну Наташі поклали бутафорську голову і, за звичаєм, вдягли на неї фату

На момент похорону дівчаток голову Наталі так і не знайшли. Прізвище винуватця трагедії у селі вже було відоме. Родичі загиблої дівчини приходили до матері Струня та просили, щоб її син віддав голову, щоб Наталю можна було по-людськи поховати. Але жінка, за її словами, нічого не знала ні про голову, ні про те, де ховається її син.

У труну Наталі поклали бутафорську голову і, за звичаєм, вдягли на неї фату. Місцеві жителі кажуть, що Струнь, можливо, спостерігав за похороном збоку. Щойно все закінчилося та близькі загиблих дівчат вирушили на поминальний обід, поліція повідомила про те, що голову Наталії виявлено в лісопосадці, де оперативники до цього все перерили. По тому, як голова збереглася за тиждень після трагедії (жовтень 2005 року був дуже теплим), експерти зробили висновок, що голову дівчини могли весь цей час зберігати у морозильнику. Через пару днів після похорону поруч із тілом Наталі окремо підховали її голову, зробивши спеціально для неї маленьку труну.

Там, у лісопосадці, невдовзі було виявлено й «Опель» зі слідами крові, на якому водій збив дівчат. А Олег Струнь наче у воду канув. На місці його роботи — в обласній податковій адміністрації — повідомили, що їхнього юриста було звільнено за пару днів до трагедії. Швидше за все, він був звільнений заднім числом.

Ця історія отримала продовження 15 років по тому. В управління поліції прийшов чоловік і, назвавши своє прізвище, зізнався, що саме він у 2005 році в Петриках на смерть збив двох дівчат. Весь цей час він ховався у росії. Але здатися поліції його спонукала, швидше за все, зовсім не совість. Він як юрист чудово знав, що спливав термін давності за його кримінальною статтею.

Олега Струня спочатку помістили у СІЗО. Однак через пів року його випустили під домашній арешт. Рідні та близькі, сподіваючись на те, що винного буде нарешті покарано, справно відвідували всі судові засідання.

Родичі загиблих дівчаток знову переживали горе, вкотре слухаючи свідчення свідків. Мама Наталі Світлана навіть сказала в суді, що було б краще, якби Струнь не повертався до України:

— Він там, у росії, їв, пив, жив. А зараз повернувся, щоб травмувати людей… Краще він жив би десь на острові й до нас не повертався. Але покарання все одно має бути. Нехай п'ять, нехай сім років, але має.

Олег Струнь

Олег Струнь вперше за 18 років попросив вибачення в батьків загиблих дівчат на одному з останніх судових засідань:

— Перепрошую у батьків Світлани та Наталії, — сказав він з лави підсудних, не підводячи очей. — У мене не було наміру так вчинити й завдати стільки болю вашим сім'ям. Я розумію, що таке не прощається, але дуже прошу: вибачте.

Олег Струнь у суді

«Ми на тебе чекали 15 років. Запам'ятай, термін давності нашого болю не минув»

— Як можна вбити двох дітей та гуляти на волі? - обурювався вітчим Наташі. — Як мені далі діяти? Взяти сокиру й відрубати йому голову, як він моїй дитині зробив?

— Подивися на мене, — звернулася в суді до Струня сестра-близнючка Світлани Зоряна Кравець. — Такий вигляд зараз мала б моя сестра. Ми на тебе чекали 15 років. Повір, ми нічого не забули. За пів року до твого повернення ми знали, що ти повернешся. Ти в москві одягом торгував, твоя мама тобі купила квартиру в Києві. Хочеш там жити спокійно? Запам'ятай, термін давності нашого болю не минув.

Сестра-близнючка загиблої Світлани Зоряна

Цікаво, що двоюрідна сестра Наташі Гнатієвич кілька років тому пішла працювати в поліцію, щоб допомогти знайти винуватця загибелі близької їй людини.

Рішення суду було як сніг на голову родичам Наталі та Світлани. Олега Струня звільнили від кримінальної відповідальності у зв'язку зі строком давності, що минув, і зняли у нього з ноги електронний браслет прямо в залі засідань. На останньому судовому засіданні не було ні преси, ні родичів дівчат. Їм просто забули повідомити про те, що мало відбутися останнє у цій справі засідання суду. Тернопільська обласна прокуратура вже подала апеляцію.

Дівчата були поховані поряд. На могилі однієї з них написано: «Дочка не вмирає. Вона просто перестає бути поряд».

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