«Біля тіла сестри я впав на коліна та несамовито кричав»: на Вінниччині хасиди на пішоходному переході на смерть збили 24-річну Аліну

У Немирові на Вінниччині в результаті автопригоди загинула місцева жителька Аліна Сіліна. За словами очевидців, дівчина в центрі міста рухалась пішохідним переходом, як раптом на великій швидкості в неї влетів автомобіль. Удар був настільки сильним, що у машини розтрощене лобове скло, Аліну відкинуло на кілька метрів, і від отриманих травм вона загинула на місці. Із власних джерел «ФАКТАМ» стало відомо, що водій та пасажири Skoda — хасиди, які напередодні приїхали до Вінниці потягом, взяли в оренду машину та прямували до Умані святкувати Рош га-Шана.

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- Напилась заспокійливих, бо серце рветься на шматки від несправедливості. Із Аліною ми спілкувались півтора роки. Я з Вінниці переїхала у Немирів, і ми стали товаришувати, — розповіла «ФАКТАМ» подруга загиблої Анна. — Разом працювали — їздили збирати полуницю у Луку-Мелешківську, потім рвали яблука у садках. Це досить важка робота, бо потрібно було вставати о п’ятій ранку, й ти весь час на ногах. Тому мені дуже імпонувало, що ця молода дівчина настільки працелюбна. Влітку вона була на зборі ягід та томатів. Знаю, що Алінка росла без тата, потім з'явився вітчим. Вона — наймолодша у родині, мала ще брата та сестру. З ними Аліна й мешкала. Подруга ділилась зі мною, що колись в неї був чоловік, проте давно розійшлись. Потім вона зустрічалась із ще одним хлопцем, але теж розбіглись. Тому часто Аліна у розмовах із сумом констатувала, що їй чомусь не щастить у житті, а вона так мріяла мати міцну родину, кохати та бути коханою, хотіла діточок. Та попри все, рук не опускала, вірила, що колись обов’язково буде щасливою. А ще Аліна любила фотографуватись, на її сторінці у соцмережі багато її світлин. Друзі не раз казали їй, що вона там наче янгол. Дійсно, Аліна мала не лише чарівну вроду, а й добре серце, не чула, щоби комусь нагрубила. На дорозі подруга була завжди обережною.

За словами співрозмовниці, трагедія сталась у центрі міста, де завжди багато людей. Це за кілометр від дому Аліни. Вона того вечора поверталась з магазину.

- Мені подзвонила подруга й повідомила, що Аліну на дорозі на Умань, яка пролягає через Немирів, на смерть збили хасиди, поруч швидка допомога. Я не повірила та попросила так жорстоко не жартувати. Тоді зайшла в місцевий телеграм-канал і побачила фото, відео. Упізнала Аліну за її сумочкою, яку вона постійно носила. Обличчя не було видно, дівчина не пройшла і кілька кроків від тротуару. Її внаслідок удару відкинуло на кілька метрів, тобто швидкість точно більша ніж дозволена. На фото чітко видно зебру, дорожній знак, що це пішохідний перехід, поруч горіли ліхтарі. Після того набрала брата подруги. Чула, як плаче мама. Хлопець підтвердив, що Алінки більше нема.

Рідний брат загиблої Олександр Сілін був на місці аварії, проте водія та його пасажирів там вже не застав.

- Неподалік знаходився наш сусід, який знімав кошти у терміналі. Він все бачив на власні очі, але поки що подробиць не можемо озвучувати, щоб не нашкодити слідству, — поділився він із «ФАКТАМИ». — Сестра просто собі йшла по зебрі, а ці виродки її вбили. Вони дійсно летіли. Своє отримають, бо я зроблю все, щоби понесли покарання. Побачивши мертву сестру на асфальті, я впав на коліна і несамовито кричав. У машині розбите скло. Знаю, що у салоні було їх троє. Навіть не уявляю, як ми тепер житимемо без Аліночки. У день трагедії сестра такою щасливою була, придбала собі фотоапарат за зароблені кошти, просила, щоби ми поїхали на Південний Буг, поки ще тепло. Я пообіцяв, що обов’язково. Але не встиг. Я всю ніч не спав, виплакав море сліз. Найстрашніший день у житті — це коли у труні привезуть сестричку додому…

Місце ДТП

Як повідомила «ФАКТАМ» очільниця пресслужби ГУНП у Вінницькій області Заріна Маєвська, дорожньо-транспортна пригода сталась близько 21 години 14 вересня. Слідчі встановлюють причини. Автомобіль поміщений на арешт-майданчик.

- За попередньою інформацією слідства, 24-річний водій автомобіля Skoda, громадянин іншої країни, допустив наїзд на дівчину, яка перетинала проїжджу частину дороги по нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок аварії потерпіла отримала травми несумісні з життям. Результат освідування керманича на приладі «Драгер» показав, що на момент вчинення ДТП чоловік був тверезим. Крім того, у чоловіка здійснено забір крові для проведення експертиз. Наразі чоловік затриманий та поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачено покарання — до 8 років позбавлення волі.

У соцмережах місцеві жителі пишуть, що на місці, де загинула дівчина, й раніше траплялись аварії. Люди просили встановити там світлофор, проте до них не дослухались. Крім того, нарікають вони і на погане освітлення.

«Пішохідний перехід був неосвітлений. Світло включили через 5 хвилин як приїхала поліція. Але вже було пізно, — пише знайома загиблої Аліна Марухно. — Якби приїхала наша місцева швидка можливо був би шанс її врятувати, але, на жаль, швидка їхала із сусіднього міста, і приїхала запізно, коли вона вже перестала подавати ознаки життя».

Додамо, що у 2023 році юдейський Новий рік відзначатимуть із 15 по 17 вересня. У Черкаській ОВА закликали паломників утриматися від поїздки на Рош га-Шана через небезпечність перебування в Україні, враховуючи війну, регулярні масовані обстріли та можливі провокації з боку росії. Проте їх прибуло вже понад 23 тисячі.

Жертву аварії Аліну Сіліну хоронитимуть у суботу в її рідному місті. Так як родина живе досить скромно, друзі та близькі збирають для неї допомогу. Надіслати кошти можна на картку: 4790 7000 1141 0199.

Раніще «ФАКТИ» писали, в Умані в районі паломництва хасидів загинув будівельник: «Ще живого брата винесли за територію на дорогу, мов собаку».

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