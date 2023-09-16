«Має на меті ще раз показати, що росія неспроможна»: експерт про атаки на Крим

Атакою на головну базу Чорноморського флоту Україна завдала удару по престижу російських військових. Що ця атака означає для подальшого перебігу війни? Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук залишив відкритою наступну ціль. «Далі буде…» — такими були останні слова повідомлення, розміщеного ним на порталі Telegram. Він опублікував фото охопленого полум'ям порту Севастополя на Кримському півострові.

За даними російських джерел, Україна випустила десять крилатих ракет по порту в ніч на середу. Там розташований штаб Чорноморського флоту росії. Повідомляється, що було пошкоджено кілька кораблів і підводний човен.

«Для росії Чорноморський порт — це порт найвищого ґатунку», — сказав Крістіан Меллінг з Німецької ради з міжнародних відносин (DGAP) в інтерв'ю t-online.

За його словами, атака мала на меті показати, що українські Збройні Сили все ближче підходять до півострова, анексованого росією в порушення міжнародного права. Як сталося, що Україна змогла успішно атакувати росію в такий важливий момент? Меллінг підозрює, що ця атака є символом відсутності комунікації всередині російського військового апарату.

«Насправді, маючи таке важливе розташування, російські військові завжди повинні бути готові до можливих атак з повітря, — зазначив Меллінг. — Протиповітряна оборона фактично завжди в полі зору. Тому що ніхто не хоче, щоб дорогий корабель затонув після влучання. Не виключено, що російське командування повністю порушене. Україна взагалі не має військово-морського флоту, але вже потопила або пошкодила значну кількість російських кораблів. Атака покликана ще раз показати, що росія некомпетентна».

Ще одним свідченням цього може бути ще одна атака з боку України в четвер, 14 вересня: У Криму, за повідомленнями ЗМІ, знову пролунали вибухи поблизу прибережного міста Євпаторія. Там, як стверджується, була знищена російська система протиповітряної оборони С-400 — система озброєння вартістю 1,1 мільярда євро. А ще один корабель Чорноморського флоту був атакований за допомогою морських безпілотників, згідно з російськими повідомленнями.

Водночас можна припустити, що атака, подібна до севастопольської, з використанням порівняно великої кількості крилатих ракет, наразі буде скоріше винятком, ніж правилом для України. «Основною ціллю для українських крилатих ракет залишаються командні центри та об'єкти матеріально-технічного забезпечення. Однак такі атаки стали більш складними», — каже Меллінг. Причина цього проста: стратегічно важливі об'єкти, такі як Кримський міст, після кількох атак захищені краще, ніж кілька місяців тому.

Крім того, цілком ймовірно, що Україна досі не має особливо великого арсеналу крилатих ракет. Поки що лише Великобританія (Storm Shadow) і Франція (SCALP) поставили таку зброю. Проте жодна з цих країн не надала жодних подробиць щодо кількості одиниць. Постачання аналогічних систем озброєнь, таких як ракети малої дальності ATACMS від США або крилаті ракети Taurus від Німеччини, поки що утримуються урядами у Вашингтоні й Берліні — навіть попри те, що тиск на німецький уряд посилюється.

Втім, останнім часом Україна змогла досягти певних успіхів і без німецьких крилатих ракет. У своєму наступі війська змогли звільнити нові території на півдні країни, захоплені росією.

100

Читайте нас у Facebook та Instagram