Загрожує 25 років в'язниці: синові Джо Байдена висунуто звинувачення

Синові президента США Джо Байдена Хантеру, справу якого з недавніх пір розслідує спеціальний прокурор із додатковими повноваженнями, загрожує до 25 років ув'язнення. Це стало зрозуміло після того, як йому висунули три звинувачення у кримінальних злочинах. Усі вони пов'язані із незаконним володінням вогнепальною зброєю. Це перший випадок в історії Сполучених Штатів, коли син чи дочка чинного президента країни переслідується у кримінальному порядку.

Як уже повідомляли «ФАКТИ», у липні Хантер Байден був готовий піти на угоду з прокуратурою та визнати себе винним у податковому шахрайстві та незаконному володінні зброєю. Проте суддя окружного суду США Меріеллен Норейко заявила, що не може затвердити угоду у такому вигляді. У неї не було претензій до умов угоди щодо шахрайства, але запропоновані умови щодо злочину, пов'язаного з вогнепальною зброєю, суддя визнала незвичними. У результаті угода зірвалася.

І тепер справа Хантера Байдена передається до суду із трьома новими формулюваннями звинувачень. Він збрехав під час заповнення федеральних бланків, коли купував вогнепальну зброю. Хантер приховав факт, що вживає наркотики.

Він зазначив, що не вживає заборонених наркотичних речовин і не має залежності від них, хоча насправді активно вживав крек.

Після цієї процедури Хантер Байден купив кольт у магазині зброї в штаті Делавер у жовтні 2018 року. Він зберігав револьвер у себе протягом 11 днів.

Згідно з федеральними законами США, брехня при заповненні такої документації або володіння вогнепальною зброєю в період вживання наркотиків карається кримінально.

Це другий серйозний удар останнім часом по планам Джо Байдена балотуватись на другий термін. Нагадаємо, цього тижня республіканці в Палаті представників Конгресу США оголосили про початок розслідування, яке фактично запускає процес імпічменту президента.

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