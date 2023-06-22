Угода зі слідством: Хантер Байден погодився визнати свою провину

Син президента США Джо Байдена Хантер Байден, який раніше у мемуарах відверто зізнався у непристойних вчинках та вживанні наркотиків, погодився визнати себе винним у двох випадках несплати федеральних податків, а також у незаконному зберіганні вогнепальної зброї. Як повідомляють американські ЗМІ, він пішов на угоду з прокуратурою, сподіваючись уникнути тюремного ув'язнення. Ухилення від сплати податків передбачає до року позбавлення волі. За порушення умов зберігання зброї можуть дати до 10 років в'язниці.

Із судових документів випливає, що Хантер Байден погодився визнати себе винним у несплаті понад 100 тисяч доларів податків у 2017 та 2018 роках. Він тоді заробляв понад 1,5 млн доларів щорічно.

Щодо зброї, то Хантер збрехав в анкеті, яку заповнював при купівлі револьвера Colt. Він приховав, що вживає наркотики. Револьвер йому продали. Це було у 2018 році.

Угоду між Хантером Байденом та прокуратурою США має затвердити федеральний суддя у Делавері, рідному штаті сина президента.

Лише після цього прокуратура припинить переслідування. Але одного зізнання буде мало. Хантер повинен погодитися з виконанням низки умов. Насамперед, йдеться про лікування від наркотичної залежності та подальше спостереження протягом досить тривалого часу. Тільки тоді звинувачення буде знято.

«Я знаю, що Хантер вважає важливим взяти на себе відповідальність за помилки, які він зробив, коли перебував під впливом наркотиків. Він з нетерпінням чекає на можливість продовжити лікування і закрити цей розділ свого життя», — заявив адвокат Байдена Кріс Кларк.

Республіканці і насамперед Дональд Трамп протягом кількох років вимагали проведення офіційного розслідування щодо Хантера Байдена. Щоправда, їх цікавила перш за все комерційна діяльність Байдена-молодшого в Україні та Китаї.

Раніше Хантер визнавав, що виявляв «недалекоглядність у бізнесі», який він вів в Україні та КНР, що ускладнило політичне життя його батька. Однак він стверджував, що не робив нічого протизаконного.

Трамп уже відреагував на повідомлення про угоду, яку син президента уклав із прокуратурою. «Міністерство юстиції США замість того, щоб засудити Хантера Байдена на сотні років тюремного ув'язнення, виписало йому штраф за порушення правил дорожнього руху», — заявив колишній президент США. Трамп наполягає на тому, що Байден-старший чудово знав про злочинні діяння сина та всіляко покривав його.

2020 року Хантер заявив, що федеральні прокурори проводять перевірку його податкових документів. Джо Байден тоді повідомив, що не розмовляв із сином про його іноземний бізнес. Він запевнив, що Міністерство юстиції США зберігатиме незалежність у будь-яких розслідуваннях щодо членів його сім'ї.

Лідер більшості у Палаті представників (нижня палата Конгресу США) Кевін Маккарті сказав журналістам, що угода свідчить про дворівневу систему правосуддя в країні, і пообіцяв ініціювати окреме розслідування Конгресу щодо Хантера Байдена.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли ще про один гучний скандал, пов'язаний з Хантером Байденом: у мережі з'явилося секс-відео сина американського президента з повією.

Тим часом у США триває судовий процес над Дональдом Трампом, якого вже визнали винним у спробі зґвалтування журналістки. Наразі звинувачення висунуто ще за 37 пунктами.

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