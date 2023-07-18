Бред Пітт, Гай Річі, Деніел Крейг і багато інших: хто став очевидцем поразки Джоковича у фіналі Вімблдону
20-річний іспанець Карлос Алькарас у вкрай напруженому двобої вирвав перемогу у фіналі Вімблдону у найдосвідченішого серба Новака Джоковича. Подивитися гру тенісистів прийшло стільки знаменитостей, що, здавалося, йдеться про вручення премії «Оскар» або закриття Каннського міжнародного кінофестивалю!
На трибуні для VIP-гостей (королівська ложа) сиділи пліч-о-пліч Бред Пітт і Гай Річі, Деніел Крейг і його дружина Рейчел Вайс, Том Гіддлстон, Емма Вотсон та її брат Алекс, відомі британські співаки Льюїс Капальді та Stormzy, американська поп-зірка Аріана Гранде та актор Ендрю Гарфілд, Г'ю Джекмен і його дружина Деборра-Лі, Джеймс Нортон та Імоджен Путс.
І це далеко не повний список зірок кіно і поп-музики, які стали очевидцями поразки Джоковича. Серб був такий розсерджений, що в один із моментів матчу в серцях зламав ракетку, вдаривши нею щосили об корт і сітку. Нервовий зрив Новака викликав негайний осуд публіки. Глядачі свистіли та улюлюкали.
Бред Пітт виявився великим шанувальником тенісу. Знаменитий актор їв чіпси і бурхливо реагував на події на корті. Гай Річі, який сидів поруч із ним, виглядав набагато стриманішим. Культовий режисер і кінозірка знову працюють разом після довгої перерви. Річі знімає фільм, у якому Пітт отримав одну з головних ролей. До цього вони зробили лише один спільний проект — кримінальну комедію «Великий куш».
Бред вкотре захопив шанувальників своїм зовнішнім виглядом. Актор виглядає все молодше і молодше.
Аріана Гранде сиділа поруч з Ендрю Гарфілдом. Виконавець ролі Людини-павука і співачка виявилися близькими друзями. Чи кимось більшим? З'явилася інформація, що Аріана подає на розлучення з Далтоном Гомесом після двох років шлюбу. Проблеми в подружніх стосунках нібито виникли кілька місяців тому. Гранде і Гомес намагалися знайти компроміс, але не досягли успіху в цьому. Втім, Аріана була з обручкою. Хоча сьогодні це навряд чи має значення.
Деніел Крейг і Рейчел Вайс насолоджувалися можливістю провести кілька годин разом. Кінозіркам з їхніми напруженими робочими графіками нечасто це вдається.
Емма Вотсон базікала з Льюїсом Капальді. Співак, схоже, був задоволений.
І все ж майже всю увагу прикували до себе принц і принцеса Уельські та їхні діти. Вільям і Кейт привели на чоловічий фінал принца Джорджа і принцесу Шарлотту. Кокетка Шарлотта була в модних сонцезахисних окулярах з рожевою оправою. Вона та її брат з дитячою безпосередністю бурхливо реагували на те, що відбувалося на корті. Джордж так нервував, що навіть гриз нігті.
Кейт Міддлтон була в елегантній зеленій сукні від Roland Mouret. З'ясувалося, що їхніми сусідами по ложі є Джеймс Нортон та Імоджен Путс. Дружина принца Вільяма дозволила собі трохи пококетувати з валлійським актором. Нортон відповів їй чарівною посмішкою. Принц Уельський жартівливо висловив здивування.
Раніше «ФАКТИ» писали, що Еліна Світоліна, яка сенсаційно перемогла першу ракетку світу Ігу Свьонтек із Польщі, програла чешці Маркеті Вондроушовій.
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