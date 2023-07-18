Бред Пітт, Гай Річі, Деніел Крейг і багато інших: хто став очевидцем поразки Джоковича у фіналі Вімблдону

20-річний іспанець Карлос Алькарас у вкрай напруженому двобої вирвав перемогу у фіналі Вімблдону у найдосвідченішого серба Новака Джоковича. Подивитися гру тенісистів прийшло стільки знаменитостей, що, здавалося, йдеться про вручення премії «Оскар» або закриття Каннського міжнародного кінофестивалю!

На трибуні для VIP-гостей (королівська ложа) сиділи пліч-о-пліч Бред Пітт і Гай Річі, Деніел Крейг і його дружина Рейчел Вайс, Том Гіддлстон, Емма Вотсон та її брат Алекс, відомі британські співаки Льюїс Капальді та Stormzy, американська поп-зірка Аріана Гранде та актор Ендрю Гарфілд, Г'ю Джекмен і його дружина Деборра-Лі, Джеймс Нортон та Імоджен Путс.

Г'ю Джекмен із дружиною Деборрою-Лі

І це далеко не повний список зірок кіно і поп-музики, які стали очевидцями поразки Джоковича. Серб був такий розсерджений, що в один із моментів матчу в серцях зламав ракетку, вдаривши нею щосили об корт і сітку. Нервовий зрив Новака викликав негайний осуд публіки. Глядачі свистіли та улюлюкали.

Том Гіддлстон

Бред Пітт виявився великим шанувальником тенісу. Знаменитий актор їв чіпси і бурхливо реагував на події на корті. Гай Річі, який сидів поруч із ним, виглядав набагато стриманішим. Культовий режисер і кінозірка знову працюють разом після довгої перерви. Річі знімає фільм, у якому Пітт отримав одну з головних ролей. До цього вони зробили лише один спільний проект — кримінальну комедію «Великий куш».

Бред вкотре захопив шанувальників своїм зовнішнім виглядом. Актор виглядає все молодше і молодше.

Аріана Гранде сиділа поруч з Ендрю Гарфілдом. Виконавець ролі Людини-павука і співачка виявилися близькими друзями. Чи кимось більшим? З'явилася інформація, що Аріана подає на розлучення з Далтоном Гомесом після двох років шлюбу. Проблеми в подружніх стосунках нібито виникли кілька місяців тому. Гранде і Гомес намагалися знайти компроміс, але не досягли успіху в цьому. Втім, Аріана була з обручкою. Хоча сьогодні це навряд чи має значення.

Аріана Гранде та Ендрю Гарфілд

Деніел Крейг і Рейчел Вайс насолоджувалися можливістю провести кілька годин разом. Кінозіркам з їхніми напруженими робочими графіками нечасто це вдається.

Деніел Крейг з дружиною Рейчел Вайс

Емма Вотсон базікала з Льюїсом Капальді. Співак, схоже, був задоволений.

Льюїс Капальді та Емма Вотсон

І все ж майже всю увагу прикували до себе принц і принцеса Уельські та їхні діти. Вільям і Кейт привели на чоловічий фінал принца Джорджа і принцесу Шарлотту. Кокетка Шарлотта була в модних сонцезахисних окулярах з рожевою оправою. Вона та її брат з дитячою безпосередністю бурхливо реагували на те, що відбувалося на корті. Джордж так нервував, що навіть гриз нігті.

Кейт Міддлтон була в елегантній зеленій сукні від Roland Mouret. З'ясувалося, що їхніми сусідами по ложі є Джеймс Нортон та Імоджен Путс. Дружина принца Вільяма дозволила собі трохи пококетувати з валлійським актором. Нортон відповів їй чарівною посмішкою. Принц Уельський жартівливо висловив здивування.

Кейт кокетує з Джеймсом Нортоном

Раніше «ФАКТИ» писали, що Еліна Світоліна, яка сенсаційно перемогла першу ракетку світу Ігу Свьонтек із Польщі, програла чешці Маркеті Вондроушовій.

На фото в заголовку Гай Річі та Бред Пітт

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