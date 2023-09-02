Розлучення зі сльозами: дружина Кевіна Костнера ридала, даючи свідчення в суді

Любителі скандальних розлучень знаменитостей у захваті — тяжба знаменитого актора та режисера Кевіна Костнера з його колишньою дружиною Крістін Баумгартнер дійшла до етапу відкритих судових засідань. Два дні поспіль Кевін та Крістін за участю своїх адвокатів поливали один одного брудом та висували взаємні претензії. Костнер при цьому зберігав спокій і лише іноді іронічно посміхався. Робив він це, коли Баумгартнер, даючи свідчення, раптом починала плакати.

Як уже повідомляли «ФАКТИ», справу до суду довела Крістін. Спочатку вона відмовлялася виїхати з дому, який належить Кевіну. Ця умова, як з'ясувалося, записана в їхньому шлюбному контракті. Потім вона залишилася незадоволена розміром аліментів, які тимчасово визначив суддя. А це, між іншим, 129 тисяч 755 доларів щомісяця.

Баумгартнер запевняє, що цих грошей катастрофічно не вистачає, щоб забезпечити їхнім з Кевіном трьом дітям спосіб життя, до якого вони звикли.

Щоправда, якщо раніше Крістін вимагала 240 тисяч доларів на місяць, то тепер вона погоджується на 161 592 долари.

Також Баумгартнер стверджує, що будинок, до якого вона була змушена переїхати з дітьми на початку серпня, надто маленька для них. Їй не вистачає місця, щоб розмістити всі речі, особливо човен 16-річного сина Кейдена та колекцію дощок для серфінгу й гідрокостюмів. Тому вона наполягає на тому, щоб Костнер дозволив їй та дітям повернутися до його маєтку або виділив гроші на оренду більшого будинку.

Коли адвокат Кевіна Лора Вассер нагадала Крістін про шлюбний контракт, та заявила, що маєток складається насправді з п'яти окремих житлових будівель. І одну з них вона цілком могла б зайняти. При цьому вони навіть не перетинатимуться з Костнером.

Пізніше актор, відповідаючи на запитання адвоката Крістін, визнав, що він справді займає один із п'яти будинків на території свого маєтку, вартість якого, як стверджує Баумгартнер, становить на сьогоднішній день 145 млн доларів. Однак, додав Костнер, він не може пустити туди колишню дружину, оскільки частину маєтку закладено у банку. Кевін взяв кредит, щоб фінансувати зйомки мінісеріалу «Горизонт». Він мріє зняти цей проєкт упродовж багатьох років.

Що стосується будинку, в якому зараз живуть Крістін та діти, то Костнер, за його словами, хотів би, щоб у нього теж була низка зручностей, які є у них. Наприклад, джакузі. Він упевнений, що новий будинок цілком підходить для чотирьох людей. Нагадаємо, його оренда коштує 35 тисяч доларів на місяць. І ці гроші сплачує Костнер.

Баумгартнер кілька разів плакала, коли розповідала, до якого життя звикли її діти. Вона згадувала, як Кевін оплачував майже на кожне Різдво доставку до Санта-Барбари десятків тонн натурального снігу, які дорогі вечірки були в них удома, які чудові подарунки отримували діти.

Вассер звинуватила Крістін у спробі обдурити суд. Її фінансові вимоги адвокатка Костнер назвала необґрунтованими. Вона заявила, що її клієнт «живе не як кінозірки». І Кевін завжди прагнув прищепити скромність дітям. Вони не носять дизайнерського одягу, не їздять дорогими машинами і навчаються у звичайних державних школах. «Навіть у Лос-Анджелесі я ніколи не бачила, щоб запит на аліменти був таким високим», — наголосила Вассер.

Адвокати Баумгартнер намагалися довести, що Костнер отримував останні кілька років нечувані гонорари. За кожен епізод популярного серіалу «Йєллоустоун» йому нібито платили по 1 млн 468 тисяч 953 долари.

Кевін парирував, що Крістін забула відняти з цієї суми податки. Крім того, як заявив актор, йому заборгували за останні два сезони 24 млн доларів, і він має намір позиватися до телеканалу.

Особливо стало спекотно в залі суду, коли Вассер порушила питання про Джоша Коннора — друга сім'ї, з яким у липні Крістін їздила відпочивати на Гаваї.

Костнер звинуватив її у романі з Коннором. Джош нещодавно розлучився. Як з'ясувалося, у травні, коли Крістін подала на розлучення, Коннор дав їй 20 тисяч доларів.

Баумгартнер почала виправдовуватися. Вона заявила, що жодного роману з Джошем у неї не було і немає. А гроші вона в нього не просила. Просто якось поскаржилася на скрутне фінансове становище після розриву з чоловіком. А Коннор виявив ініціативу і при наступній зустрічі потай сунув їй у сумочку два конверти з грошима — по 10 тисяч доларів у кожному. Через деякий час, як стверджує Баумгартнер, один конверт вона повернула Джошу. А другий передала своїй матері, яка виплачує іпотеку. До розлучення Крістін регулярно давала їй по 5 тисяч доларів щомісяця.

Суддя ухвалив рішення на користь актора. Кевін платитиме аліменти у розмірі 63 тисячі 209 доларів на місяць.

Раніше Кевін Костнер відверто розповів про подружні зради.

Тим часом стали відомі скандальні подробиці розлучення попзірки Брітні Спірс.

Колаж «ФАКТІВ»

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