Болід розірвало на шматки: відео жахливої аварії зірки Формули-1 на Гран-прі Сінгапуру

Глядачі кваліфікаційних заїздів на Гран-прі Сінгапуру, етапу Формули-1 сезону 2023 року, стали свідками жахливої аварії за участю пілота команди «Астон Мартін» 24-річного Ленса Стролла. Раніше 18-річний гонщик Формули-1 Ділано Вант Хофф загинув у страшному зіткненні на чемпіонаті Європи.

Заходячи в поворот, у боліда канадського гонщика відірвалося ліве колесо, після чого машина на швидкості 240 км/год врізалася в бетонну стіну. На щастя, спортсмен зміг самостійно вибратися з пошкодженого транспортного засобу, а лікарі не діагностували у нього жодних серйозних травм.

Додамо, що Стролл виступає у Формулі-1 з 2017 року. За цей час гонщик, виступаючи за команди «Вільямс», «Рейсінг Поїнт» та «Астон Мартін», узяв участь у 137 перегонах та тричі піднімався на подіум. Найкращим результатом для канадця за підсумками сезону є 11-е місце (75 очок) у 2020-му.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зірка Формули-1 Фернандо Алонсо потрапив у дику аварію на Гран-прі США.

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