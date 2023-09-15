Частіше бувають на СТО, ніж на дорозі: названо 5 дешевих проблемних уживаних авто, які краще не купувати

Часом саме приваблива ціна може стати такою собі наживкою для купівлі вживаного авто, хоча потім його власник не раз пошкодує про своє рішення.

Аби не потрапити в халепу, спочатку вивчіть перелік моделей, які краще оминати через їх проблемність. Рейтинг склали експерти видання OBOZREVATEL вивчивши дані вторинного ринку, а також скарги автовласників безлічі популярних моделей авто.

Dodge Dart

Цей передньопривідний седан D-класу було побудовано на платформі Alfa Romeo Giulietta. Світова прем'єра моделі відбулася у січні 2012 року в рамках автосалону у Детройті. Dart — ім'я компанії Dodge не нове. З 1960 до 1976 року під ним вже випускався компактний автомобіль.

Opel Astra

Сімейство компактних автомобілів, що виробляються німецькою компанією Opel. Вони виготовляються з 1991 і прийшли на зміну компактним автомобілям Opel Kadett. Проте нині технічні характеристики цих авто бажають кращого.

Chrysler 200

200 першого покоління є оновленим і вдосконаленим наступником Chrysler Sebring, що пішов у 2010 році. Він побудований на тій же платформі, що й попередник, проте він зазнав значних косметичних та технічних змін. Незважаючи на те, що 2,4-літровий l4 з 4- або 6-ступінчастою трансмісією були використані на Sebring, до них був доданий 3,6-літровий V6, що поставляється тільки з 6-швидкісним автоматом.

Citroen C3

Хетчбек виділяється своїм цікавим дизайном, і, як стверджують дилери, може похизуватися новими сидіннями поліпшеного комфорту Advanced Comfort та підвіскою, які підносять його на перше місце у класі. Проте, як бачимо, власники авто мають дещо іншу думку про його робочі якості.

Dodge Journey

Цей 7-місний середньорозмірний кросовер компанії Dodge продається на американському ринку, починаючи з 2008 року. Однак, як й інші учасники антирейтингу, за цей період модель встигла продемонструвати недостатню потужність двигунів, низьку паливну ефективність, застарілий дизайн і погані показники продажів.

На противагу учасникам антирейтинга експерти назвали й п'ятірку найбільш економічних кросоверів для міста.

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