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Клуб споживачів

Частіше бувають на СТО, ніж на дорозі: названо 5 дешевих проблемних уживаних авто, які краще не купувати

19:28 15 вересня 2023
Chrysler 200

Часом саме приваблива ціна може стати такою собі наживкою для купівлі вживаного авто, хоча потім його власник не раз пошкодує про своє рішення.

Аби не потрапити в халепу, спочатку вивчіть перелік моделей, які краще оминати через їх проблемність. Рейтинг склали експерти видання OBOZREVATEL вивчивши дані вторинного ринку, а також скарги автовласників безлічі популярних моделей авто.

Dodge Dart

Цей передньопривідний седан D-класу було побудовано на платформі Alfa Romeo Giulietta. Світова прем'єра моделі відбулася у січні 2012 року в рамках автосалону у Детройті. Dart — ім'я компанії Dodge не нове. З 1960 до 1976 року під ним вже випускався компактний автомобіль.

Opel Astra

Сімейство компактних автомобілів, що виробляються німецькою компанією Opel. Вони виготовляються з 1991 і прийшли на зміну компактним автомобілям Opel Kadett. Проте нині технічні характеристики цих авто бажають кращого.

Chrysler 200

200 першого покоління є оновленим і вдосконаленим наступником Chrysler Sebring, що пішов у 2010 році. Він побудований на тій же платформі, що й попередник, проте він зазнав значних косметичних та технічних змін. Незважаючи на те, що 2,4-літровий l4 з 4- або 6-ступінчастою трансмісією були використані на Sebring, до них був доданий 3,6-літровий V6, що поставляється тільки з 6-швидкісним автоматом.

Citroen C3

Хетчбек виділяється своїм цікавим дизайном, і, як стверджують дилери, може похизуватися новими сидіннями поліпшеного комфорту Advanced Comfort та підвіскою, які підносять його на перше місце у класі. Проте, як бачимо, власники авто мають дещо іншу думку про його робочі якості.

Dodge Journey

Цей 7-місний середньорозмірний кросовер компанії Dodge продається на американському ринку, починаючи з 2008 року. Однак, як й інші учасники антирейтингу, за цей період модель встигла продемонструвати недостатню потужність двигунів, низьку паливну ефективність, застарілий дизайн і погані показники продажів.

На противагу учасникам антирейтинга експерти назвали й п'ятірку найбільш економічних кросоверів для міста.

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