Де і коли дивитися онлайн «Шахтар» — «Порту»: розклад трансляцій та прогноз на матч Ліги чемпіонів

У вівторок, 19 вересня, чемпіон України донецький «Шахтар» номінально домашнім поєдинком у німецькому Гамбурзі стартує у груповому турнірі Ліги чемпіонів.

Обидва клуби безпосередньо пробилися до основної сітки найпрестижнішого клубного турніру Європи — «гірники» як чемпіони України, «дракони» як віцечемпіони Португалії. Для «Шахтаря» це 18-та участь у груповому турнірі Ліги чемпіонів, для «Порту» — 27-а.

Обидві команди успішно стартували в новому сезоні у своїх національних чемпіонатах. «Гірники» після семи турів очолюють турнірну таблицю, набравши 17 очок (5 перемог та 2 нічиї, різниця м'ячів — 15:7), а «дракони» лідирують у себе з 13 очками після п'яти турів (4 перемоги та 1 нічия, м'ячі — 8:4).

Раніше суперники двічі перетиналися на груповій стадії найпрестижнішого клубного турніру Старого Світу. У сезоні-2011/2012 «дракони» двічі виявилися сильнішими (2:1 у Порту та 2:0 у Донецьку), а в розіграші-2014/2015 двічі переможця не вдалося визначити (2:2 на полі «Шахтаря» та 1:1 на полі «Порту»).

Цього разу букмекери бачать явним фаворитом португальський клуб. Наприклад, аналітики Favbet ставки на перемогу «Порту» приймають із коефіцієнтом 1,87, на нічию — 4,10, на успіх «Шахтаря» — 4,45.

У прямій трансляції матч «Шахтар» — «Порту» на території України (початок — о 22:00) покаже медіасервіс MEGOGO.

Ліга чемпіонів. Група Н. 1-й тур

19 вересня (вівторок)

«Шахтар» — «Порту» 22:00 MEGOGO

Додамо, що в іншому матчі групи Н каталонська «Барселона» прийме на своєму полі бельгійський «Антверпен».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що старший брат основного воротаря «Шахтаря» Дмитра Різника загинув на війні.

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