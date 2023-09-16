«Шахтар» перед стартом у Лізі чемпіонів намучився в більшості з «Оболонню»: відеоогляди матчів УПЛ

У суботу, 16 вересня, поєдинками у Львові, Одесі та Олександрії продовжується програма 7-го туру вітчизняної прем'єр-ліги.

Чемпіонат України. 7-й тур

16 вересня (субота)

«Шахтар» (Донецьк) — «Оболонь» (Київ) — 1:0 (Назарина, 77). На 33-й хвилині вилучено Вовкуна («Оболонь»). Юніорські склади — 1:0.

«Шахтар»: Рудько, Азаров, Лемкін, Ракицький, Конопля, Степаненко (Назарина, 68), Судаков, Кащук (Невертон, 58), Зубков (В'юнник, 68), Криськів (Егіналду, 74), Сікан (Келсі, 58).

Дванадцять років тому саме «Оболонь» увійшла в історію, ставши першою командою, яка обіграла «Шахтар» на новенькій «Донбас Арені». З того часу багато води витекло. Донеччани майже десятиліття не грають у рідному місті через російських окупантів, та й кияни щойно повернулися до елітного дивізіону.

Цього разу команда Патріка ван Леувена, на яку 19 вересня в Гамбурзі чекає стартовий матч у групі Ліги чемпіонів проти «Порту», приймала «пивоварів» на «Арені Львів». І аж 76 хвилин ігрового часу гірники, навіть граючи з 33-ї хвилини у більшості, не могли вразити ворота свого колишнього голкіпера Рибки. «Прорвало» «Шахтар» на 77-й хвилині, коли дальній удар Назарини дозволив «оранжево-чорним» виграти та збільшити забивну серію в чемпіонаті країни до 36 поєдинків.

«Чорноморець» (Одеса) — «Полісся» (Житомир) — 1:0 (Васильєв, 13). Юніорські склади — 2:1.

Колектив Юрія Калитвинцева навідався до Одеси після скандальної перемоги у минулому турі над «Оболонню» та у статусі одного з лідерів УПЛ. Але зачепитися за очки у Південній Пальмірі «Поліссю» не вдалося. Гол-красень Васильєва зі штрафного приніс «морякам» перемогу та друге місце у турнірній таблиці.

15 вересня (п'ятниця)

«Металіст 1925» (Харків) — «Зоря» (Луганськ) — 2:1 (Дмитренко, 6, Зубков, 28, з пенальті — Герреро, 17). Юніорські склади — 0:2.

Становище команд:

1. «Шахтар» — 17 очок (7 матчів);

2. «Чорноморець» — 12 (7);

3. «Полісся» — 12 (7);

4. «Кривбас» — 11 (6);

5. «Рух» — 11 (5);

6. «Металіст 1925» — 10 (6);

7. «Ворскла» — 9 (5);

8. «Колос» — 8 (6);

9. «Олександрія» — 7 (6);

10. «Динамо» — 6 (3);

11. «Оболонь» — 5 (7);

12. «Зоря» — 5 (6);

13. «Дніпро-1» — 5 (4);

14. «Верес» — 4 (5);

15. ЛНЗ — 4 (6);

16. «Минай» — 2 (6).

Бомбардири: 3 м'ячі — Владислав Ванат, Андрій Ярмоленко (обидва — «Динамо»), Юрій Климчук («Рух»), Микола Матвієнко, Олексій Кащук (обидва — «Шахтар»), Максим Задерака, Данило Безкоровайний (обидва — «Кривбас»).

У рамках 7-го туру чемпіонату України також зіграють: «Олександрія» — «Минай» (16 вересня); ЛНЗ — «Рух», «Дніпро-1» — «Колос», «Кривбас» — «Верес» (17 вересня); «Динамо» — «Ворскла» (18 вересня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитий ексфутболіст «Динамо» та збірної України Юрій Максимов очолив «Дніпро-1».

Фото ФК «Шахтар»

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