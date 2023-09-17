Помер відомий радянський поет-пісняр Микола Добронравов, який потрапив до бази «Миротворець»

У неділю, 17 вересня, російські ЗМІ повідомили про смерть відомого радянського поета-пісняра Миколи Добронравова. Він помер на 95-му році життя після тяжкої та тривалої хвороби.

Відомо, що у грудні 2020 року у Добронравова та його дружини композиторки Олександри Пахмутової виявили коронавірус. Ковід протікав тяжко. Подружжя госпіталізували. Виписалися з лікарні Добронравов та Пахмутова у січні 2021 року.

Микола Добронравов народився 22 листопада 1928 року у Ленінграді. У 1950 році він закінчив Школу-студію імені Немировича-Данченка при МХАТ імені Горького, а в 1952 році — Московський міський педагогічний інститут імені Потьомкіна.

У 1956 році Добронравов одружився з Олександрою Пахмутовою, з якою прожив усе подальше життя. Вона написала музику на багато віршів поета. Їхній творчий дует є автором відомих радянських пісень «Беловежская пуща», «И вновь продолжается бой», «Трус не играет в хоккей», «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Как молоды мы были», «Надежда», «Нежность», «Старый клен». Добронравов та Пахмутова також написали прощальну пісню для церемонії закриття Олімпіади 1980 року «До свидания, Москва».

Музику на вірші Добронравова писали інші відомі радянські композитори — Мікаел Тарівердієв, Полад Бюль-Бюль Огли, Євген Мартинов. Його пісні виконували радянські зірки Едіта П'єха, Муслім Магомаєв, Людмила Зикіна, Ганна Герман, Георг Отс та інші.

Добронравов підтримав анексію Криму у 2014 році і навіть публічно висловив на телекамери подяку за це володимиру путіну. Згодом, як і його дружина Олександра Пахмутова, був внесений до бази «Миротворець».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що 11 вересня в Ізраїлі помер відомий український музикант та екснардеп Ян Табачник.

170

Читайте нас у Facebook та Instagram