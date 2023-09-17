Пряні, ароматні, дуже смачні: як приготувати малосольні помідори по-вірменськи на зиму

Найкраще пригощання на початку осені — це смачні малосольні помідори, які кожна господиня готує за своїм перевіреним рецептом.

Рецепт смачних малосольних помідорів по-армянські запропонували кулінари сайту «Домашня консервація».

Продукти:

невеликі бурі (або зелені) помідори,

1 пучок зелені петрушки,

2 головки часнику, сіль.

Приготування:

Дрібно нарізати зелень петрушки та часник. Змішати його з петрушкою.

На кожному помідорі надрізати капелюшок, але не до кінця. Виходить скринька з помідора.

Під капелюшок накласти суміш петрушки з часником.

Скласти всі помідори у велику каструлю, можна в кілька рядів.

Залити розсолом: на 1 л. холодної води — 2 ст. л. солі.

Накрити помідори тарілкою, зверху поставити щось важке. Залишити на столі на 3−4 дні.

«Ступінь готовності визначається суто індивідуально. Полюбляєте не надто просолені помідори — пробуйте їх на 3 день. Полюбляєте, „щоб за язик щипало“ — через 4−5 днів», — радять кулінари.

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