Пряні, ароматні, дуже смачні: як приготувати малосольні помідори по-вірменськи на зиму
Найкраще пригощання на початку осені — це смачні малосольні помідори, які кожна господиня готує за своїм перевіреним рецептом.
Рецепт смачних малосольних помідорів по-армянські запропонували кулінари сайту «Домашня консервація».
Продукти:
невеликі бурі (або зелені) помідори,
1 пучок зелені петрушки,
2 головки часнику, сіль.
Приготування:
Дрібно нарізати зелень петрушки та часник. Змішати його з петрушкою.
На кожному помідорі надрізати капелюшок, але не до кінця. Виходить скринька з помідора.
Під капелюшок накласти суміш петрушки з часником.
Скласти всі помідори у велику каструлю, можна в кілька рядів.
Залити розсолом: на 1 л. холодної води — 2 ст. л. солі.
Накрити помідори тарілкою, зверху поставити щось важке. Залишити на столі на 3−4 дні.
«Ступінь готовності визначається суто індивідуально. Полюбляєте не надто просолені помідори — пробуйте їх на 3 день. Полюбляєте, „щоб за язик щипало“ — через 4−5 днів», — радять кулінари.
Раніше ми розповідали, як приготувати бургер за рецептом шефа «Пекельної кухні» Алекса Якутова.83