«Швидкі» малосольні помідори в каструлі — легко, пікантно та вишукано
Хрумкі малосольні огірочки — найкраще пригощання влітку і на початку осені. Кожна господиня має власний рецепт їх приготування, головне, аби процес тривав не надто виснажливо, а результат — вийшов на ура.
Але Telegram-канал Ідеї для сніданку та вечері виклав запропонував приготувати також малосольні помідори.
Квасити їх пропонується у каструлі.
Отже, приготуйте такі продукти:
- помідори — 1 кг;
- часник — 4 зубчики;
- сіль — 2 ст. ложки;
- цукор — 1 ст. ложка;
- оцет 6% - 1 ч. ложка;
- перець горошком — 10 шт.
- лавровий лист — 2 штуки;
- кріп, петрушка — за смаком;
- вода — 1 літр.
Етапи приготування
Часник очистіть від лушпиння. Помідори, зелень і зубки часнику обполосніть у холодній воді.
На дно каструлі викладіть парасольку кропу та кілька гілочок петрушки. Розімніть зелень руками, таким чином вона стане ароматнішою.
Кожен помідор розріжте навпіл і виріжте місця кріплення плодоніжок. Половинки томатів наріжте невеликими шматочками.
Викладіть частину дольок у каструлю.
Далі зробіть шар із кропом і петрушкою. Зубки часнику розчавіть ножем або наріжте кожен на дві-чотири частини. Додайте часник у каструлю.
Наступним шаром зробіть решту помідорів.
Завершальним шаром викладіть парасольку кропу, петрушку і кілька листів лавра. Додайте дрібку меленого чорного перцю. Так само можна використовувати кілька горошин чорного або запашного перцю.
В окремій ємності зробіть розсіл. Для цього в одному літрі води розчиніть сіль і цукор. Влийте оцет. Спробуйте розсіл на смак. Залийте отриманим розсолом помідори в каструлі.
Щоб помідори і зелень не спливали і перебували постійно в рідині, накрийте їх зверху маленькою плоскою тарілочкою.
Накрийте каструлю кришкою і залиште помідори маринуватися на 3−5 годин за кімнатної температури.
Вже перед подачею приберіть каструлю в холодильник на 30−60 хвилин, щоб вони як слід охололи.
Відомий український кулінар, суддя кулінарного шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський запропонував приготувати ще й малосольні цукіні.183