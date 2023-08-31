«Швидкі» малосольні помідори в каструлі — легко, пікантно та вишукано

Хрумкі малосольні огірочки — найкраще пригощання влітку і на початку осені. Кожна господиня має власний рецепт їх приготування, головне, аби процес тривав не надто виснажливо, а результат — вийшов на ура.

Але Telegram-канал Ідеї для сніданку та вечері виклав запропонував приготувати також малосольні помідори.

Квасити їх пропонується у каструлі.

Отже, приготуйте такі продукти:

помідори — 1 кг;

часник — 4 зубчики;

сіль — 2 ст. ложки;

цукор — 1 ст. ложка;

оцет 6% - 1 ч. ложка;

перець горошком — 10 шт.

лавровий лист — 2 штуки;

кріп, петрушка — за смаком;

вода — 1 літр.

Етапи приготування

Часник очистіть від лушпиння. Помідори, зелень і зубки часнику обполосніть у холодній воді.

На дно каструлі викладіть парасольку кропу та кілька гілочок петрушки. Розімніть зелень руками, таким чином вона стане ароматнішою.

Кожен помідор розріжте навпіл і виріжте місця кріплення плодоніжок. Половинки томатів наріжте невеликими шматочками.

Викладіть частину дольок у каструлю.

Далі зробіть шар із кропом і петрушкою. Зубки часнику розчавіть ножем або наріжте кожен на дві-чотири частини. Додайте часник у каструлю.

Наступним шаром зробіть решту помідорів.

Завершальним шаром викладіть парасольку кропу, петрушку і кілька листів лавра. Додайте дрібку меленого чорного перцю. Так само можна використовувати кілька горошин чорного або запашного перцю.

В окремій ємності зробіть розсіл. Для цього в одному літрі води розчиніть сіль і цукор. Влийте оцет. Спробуйте розсіл на смак. Залийте отриманим розсолом помідори в каструлі.

Щоб помідори і зелень не спливали і перебували постійно в рідині, накрийте їх зверху маленькою плоскою тарілочкою.

Накрийте каструлю кришкою і залиште помідори маринуватися на 3−5 годин за кімнатної температури.

Вже перед подачею приберіть каструлю в холодильник на 30−60 хвилин, щоб вони як слід охололи.

Відомий український кулінар, суддя кулінарного шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський запропонував приготувати ще й малосольні цукіні.

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