Бургер від шефа «Пекельної кухні» Алекса Якутова: так смачно виглядає, що неможливо відмовитись

Шеф-кухар, ресторатор, ведучий шоу «На ножах» і «Пекельна кухня» на Новому каналі Алекс Якутов замість казок у дитинстві читав книги рецептів, а в 12 років вже сам приготував шарлотку. Тож не дивно, що саме він згодом став випускником престижної італійської школи IFSE (Italian Food Style Education) — єдиної кулінарної школи, що відзначена Генеральним секретаріатом Італійської республіки титулом «Італійська Досконалість».

Однак окрім страв італійської кухні, Алекс цінує м'ясні смаколики американської кухні.

Цього разу він показав в Instagram, як готує бургер з курячою котлетою.

Як бачимо, кулінар власноруч випік булочки для своїх гамбургерів, а також приготував фарш, до якого зокрема додав італійський пармезан (при цьому ніякого яйця в рецепті немає).

Смажачи котлету, Якутов рекомендує поливати її жиром, що утворюється на пательні, — так вона стане більш соковитою і рум'яною.

Подавати бургер слід з гострим соусом типу тар-тар додаванням дрібно нарубаної зелені. А ось булочку перед викладанням на неї котлети треба обов'язково змазати томатним соусом.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли, як спекти вдома дріжджові булочки для гамбургерів не гірші, ніж у Алекса Якутова.

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