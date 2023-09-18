Джем із солодкого перцю до м’яса: ваші рідні точно оцінять цю новинку

Дивовижний на свій смак джем з солодкого перцю до м'яса, такий джем підходить не тільки до м'яса, а й до риби. Також він ідеально підходить до сирів та ковбаски. Дуже смачна та ароматна добавка, яка порадує навіть найдосвідченішого гурмана, ділиться кулінарка Інна Бакалюк, яка раніше пропонувала приготувати квасолю на зиму без стерилізації.

Нам потрібно: Солодкий червоний перець 1 кг;

Перець гострий 200 г;

Цукор 1 кг;

Натуральний оцет 0.5 л;

Пектин 20 г

Приготування:

Спочатку очищаємо весь перець від насіння. Нарізаємо такими шматочками, щоб було зручно перекрутити його на м'ясорубці або в блендері. Підготовлені перці подрібнюємо будь-яким зручним для вас способом. Вливаємо у велику каструлю натуральний оцет, засипаємо частину цукру. Далі змішуємо пектин та цукор, прибираємо.

Каструлю з перцевою масою ставимо на плиту, перемішуємо до повного розчинення цукру, зменшуємо вогонь нижче середнього і не накриваючи кришкою каструлю варимо 40−50 хвилин. Заздалегідь стерилізуємо банки, краще використовувати невеликі баночки. Засипаємо в каструлю пектин, змішаний із цукром, і ретельно перемішуємо, додаємо вогонь і варимо ще 3−4 хвилини.

Далі розливаємо гарячий джем по банкам, герметично закриваємо і не перевертаючи залишаємо остигати до кімнатної температури.

Нагадаємо рецепт гострого «Тещиного язика» на зиму.

22

Читайте нас у Facebook та Instagram