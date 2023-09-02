Сімейна класика: готуємо гострий «Тещин язик» на зиму

Рецепт закуски з баклажанів на зиму має кожна господиня. Багато досвідчених кулінарів додають до вже відомих класичних рецептів свою родзинку, тоді у страви виходить своєрідний та неповторний смак.

Кулінари сайту «Пляшка» запропонували приготувати на зиму закуску з баклажанів «Тещин язик». На їхню думку, цей салат нікого не залишить байдужим через свій аромат та пікантність.

Закуска «Тещин язик»

Інгредієнти:

За рецептом на 5 літрових банок:

5 кг баклажан

300 г часнику

10 шт. червоного солодкого перцю

8 шт. гіркого перцю (можна менше)

1 кг помідор

0,5 л соняшникової олії

1 склянка 9% оцту

5 ложок цукру

Сіль.

Приготування:

Баклажанам зрізати хвостик, нарізати кружальцями завтовшки 0,5 см. Скласти їх у миску, посипати сіллю. Залишити на 2 години, щоб видалити гіркоту.

В олії обсмажити віджаті від соку баклажани.

Для соусу пропустити через м'ясорубку помідори, солодкий та гіркий перець, часник.

Соус поставити на вогонь. Коли він закипить, посолити його до смаку та влити оцет. Прокип'ятіть 5 хвилин.

У підготовлені банки шарами складати баклажани та соус.

Заповнені банки накрити кришками та стерилізувати 15 хвилин.

Закрити банки накрити ковдрою й залишити остигати.

Раніше ми розповідали, як приготувати баклажани у мультиварці. А баклажани у паніровці підійдуть для вечері. Вони вийдуть смачними та нагадуватимуть м'ясо.

51

Читайте нас у Facebook та Instagram