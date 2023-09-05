Готується швидко і просто: ароматний соус із перцю

Залиште трохи перцю на смачнющий пряний соус, який можна додавати до будь-яких блюд, у маринади, до піци, до м'яса та овочів. Він стане вашою універсальною приправою. Ну, і на хлібчик, звісно, додає кулінарка Ірина Шаповал. А ще рекомендуємо згадати рецепт аджики із зелених помідорів — пікантного універсального соусу на зиму.

Підготуйте: 1 кг товстостінного солодкого перцю

0.5 кг гострого перцю

300 г яблук кислих сортів

250 г цукру

30 г солі

По 1 ч.л. меленої кориці, майорану, мускатного горіху, сухої солодкої паприки і 0.5 ч.л. кардамону.

Приготування:

Перець та яблука мелемо на м'ясорубці, додаємо цукор та сіль, ставимо на вогонь і з моменту закипання проварюємо 10 хвилин при інтенсивному кипінні. Далі відставляємо цю суміш та даємо їй повністю охолонути. Як охолоне, пробийте блендером до однорідності і додайте суміш приправ. Знов доводимо до кипіння і варимо 10 хв. Соус стане густим, почне булькати та бризкатись, будьте обережні, помішуйте постійно лопаткою. Ваша домівка в цей момент наповниться неймовірними ароматами.

Розливаємо у простерилізовані баночки і зберігаємо, як і всю консервацію.

З даної порції овочів вийде три баночки по 0.5 л. Гостроту соусу регулюйте за своїми уподобаннями. Можна взяти взагалі тільки солодкий і мати базовий перцевий соус, якщо готувати і для діток. Або ж взяти трохи менше гострого, ніж вказано в рецепті.

Нагадаємо рецепт гострого «тещиного язика» на зиму.

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