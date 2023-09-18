Після того, як влітку цього року окупанти здійснили теракт, підірвавши греблю Каховської ГЕС, на півдні України та у тимчасово окупованому Криму загострилось питання з водопостачанням та зрошенням сільськогосподарських земель через обміління Північнокримського каналу.

Як повідомляють у Центрі національного спротиву, нещодавно окуповані районі Запорізької області відвідав російський міністр сільського господарства андрей разін, який зустрічався з місцевим «керівництвом».

«Зокрема окупаційна адміністрація запропонувала використати води річки Молочна, що є найбільшою на ТОТ Запорізької області, та здійснити перекидання її стоку у зрошувальні канали. Окупаційна адміністрація вже розпочала розчищення річища та підготовку до інженерних робіт», — повідомили в ЦНК та додали: «Таке рішення окупантів може призвести до збільшення солоності води в Азовському морі, а також дефіциту питної води у Мелітополі, що створює передумови для ще однієї екологічної катастрофи на тимчасово окупованих територіях».

Нагадаємо, що у липні 2023 року після підриву дамби ГЕС рівень води у річці Дніпро в районі Запоріжжя сягав не вище півметра — вода зійшла так сильно, що можна було ходити по піску. У мережу викладали фото, показуючи, як люди переходять ріку вбрід.

Фото з Вікіпедії

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