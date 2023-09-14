У Румунії виявлено нові ймовірні уламки безпілотника

У Румунії знову виявили ймовірні частини безпілотника, причому трохи далі вглиб країни, ніж знайдені раніше уламки. Міністерство оборони в Бухаресті заявило, що військово-повітряні сили знайшли нові фрагменти поблизу міст Нуфару і Вікторія в дельті Дунаю, приблизно в 22 і 25 кілометрах від українського кордону, на рукаві Сфанту-Георге. Про це повідомляє Міністерство національної оборони країни.

Два перших знахідки останків безпілотників минулого тижня були зроблені поблизу Плауру, менш ніж за 500 метрів від українського порту Ізмаїл, який незадовго до цього був атакований російськими бойовими безпілотними літальними апаратами. У ніч на середу в муніципалітетах Тульчинського і Галатського повітів, що межують з Україною, вперше було оголошено повітряну тривогу за допомогою мобільного зв'язку. Крім того, в районі Плауру розпочалися роботи з будівництва бомбосховищ для захисту від повітряних нальотів.

Міністерство оборони заявило, що все ще розслідує, чи були знахідки середи залишками безпілотника. За даними міністерства, уламки з Плауру від безпілотників, «схожих на ті, що використовуються російською армією».

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку закликав не турбуватись через уламки дронів, пише Digi 24.

«Ніхто на нас не нападає, люди. Давайте заспокоїмо населення, ми всі божеволіємо… Ніхто на нас не нападає, — зазначив прем'єр-міністр. — Ситуація знаходиться під контролем і що для держави є нормальним вжиття певних заходів».

Раніше в Румунії національний комітет з надзвичайних ситуацій прийняв рішення на румунському березі Дунаю запровадити заходи щодо захисту населення. Виникло воно на тлі інформації, що в ніч на 4 вересня ворожий безпілотник впав і вибухнув на території Румунії.

Нагадаємо, що ворог знов уночі атакував Одещину. Збито 32 російські «шахеди».

49

Читайте нас у Facebook та Instagram