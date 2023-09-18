«Хочу відчувати себе жінкою»: Ілона Гвоздьова наважилася лягти під ніж хірурга

Танцівниця та хореографиня Ілона Гвоздьова, яка нещодавно показала свій заміський будинок, після довгих роздумів наважилася на пластичну хірургію. Вона зізналася, що вирішила збільшити груди. Каже, що над цим питанням розмірковувала давно, багато пройшла консультацій у різних лікарів, спілкувалася з психологом та подругами на цю тему.

«Народження діточок, постійний спортивний спосіб життя і останні роки постійного стресу дуже сильно вплинули на мій вигляд тіла! Так, хтось може казати, ви чудова, спортивна, рельєфна і так далі! Звісно, приємно це чути! Та я бачу в дзеркалі маленьку, худорляву дівчинку-підлітка, яка з кожним новим роком все більше нагадує старшу сестру доньки, ніж жінку!», — пояснила сприйняття себе Ілона.

Також вона пояснила, чому змінила свою думку та навіщо їй ці зміни. Адже раніше вона казала, що її все влаштовує.

«Відповідь одна, для себе, для свого внутрішнього стану. І це не про впевненість чи про комплекси, гонитва за трендами чи інста-самками, це саме про естетичну насолоду самої себе, про любов до себе, про турботу про себе», — написала Гвоздьова.

Вона додала, що не боїться хейту чи осуду та попросила підтримки у передплатників.

У коментарях вони здивувалися рішенню Ілони. Одні підтримали її, інші — почали критикувати та відмовляти від операції.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як зірки змінюють зовнішність. Зокрема, Відомий шеф-кухар та ведучий «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво зробив операцію з пересадку волосся.

А блогерка Раміна Есхакзай зробила пластику носа та розповіла, скільки це коштує.

Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

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