«Великі шанувальники Діснея»: стали відомі улюблені фільми та серіали принца Джорджа та принцеси Шарлотти

Нехай вони живуть у палацах, нехай усі копіюють їхній зовнішній вигляд, але королівська сім'я має спільну рису з рештою світу: вони люблять хороші фільми та серіали, особливо маленькі діти. Принц Вільям та Кейт, яка нещодавно опинилася у в’язниці, розповіли про улюблені фільми та серіали двох своїх старших дітей у минулому, пише hellomagazine.com.

Голова BAFTA принц Вільям раніше розкрив деякі з улюблених шоу Джорджа, і до цього списку увійшли підводні пригоди «Октонавтів». Вільям зізнався, що його старший син дивився мультфільм «кілька разів». На тому ж заході майбутній король також назвав «Лего-фільм» одним з найулюбленіших у Джорджа.

Якось на церемонії вручення премії BAFTA Кейт розповіла режисерові «Коко» Лі Анкрічу, що Джорджу сподобався його фільм, який розповідає про хлопчика, що подорожує до Країни Мертвих і зустрічається зі своїми предками в День Мертвих. Кейт розповіла: «Паддінгтон», безумовно, там, як і «Коко», зараз. Це чудово, коли батько й син спілкуються між собою, зокрема через інтерес Вільяма до кіно".

І Джордж, і Шарлотта були фанатами «Свинки Пеппи» в ранньому дитинстві. Вільям якось зізнався, що маленька Шарлотта «можливо, скоро полюбить Свинку Пеппу». Пізніше Кейт розповіла, що Шарлотта отримала вітальну листівку зі свинкою Пеппою на свій 2-й день народження.

Під час відвідин кінотеатру Cinemagic у Північній Ірландії Вільям допомагав маленькому хлопчику на ім'я Реган робити паперових драконів. Під час розмови він розповів, що його старший син — великий шанувальник фентезійного фільму «Як приручити дракона», який розповідає про хлопчика на ім'я Гикавка, що подружився з милим дракончиком Беззубиком.

Під час розмови на Радіо 1 принц Вільям розповів, що Джордж «дуже зацікавився» пожежником Семом. Ведучі шоу були настільки захоплені цією новиною, що зробили спеціальний епізод, присвячений маленькому принцу.

Принц Вільям раніше розповідав, що Джордж є великим шанувальником діснеївського фільму дев'яностих років «Король Лев». Він розповідає про молодого принца, який повинен скинути з престолу свого мерзенного дядька після того, як його власного батька було вбито. Розмовляючи з пасажиром на борту Паддінгтонського експресу в жовтні 2017 року, Вільям сказав: «Мені подобається „Король Лев“. Джорджу дуже подобається „Король Лев“, ми дивилися його кілька разів».

Як раніше розповідали «ФАКТИ», з'явилися кадри, створені нейромережею. Програма показала, як виглядатимуть діти монаршого подружжя через багато років.

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