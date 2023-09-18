Кухня Ізраїлю: салат із сирої броколі з родзинками, мигдалем і гранатом
Останні роки цей салат став традиційним в Ізраїлі на Рош га-Шана. Але й у інших країнах його теж полюбляють готувати, тому що це смачно, корисно та оригінально, ділиться українка Юлія Ільїнська-Гофман. До речі, нагадаємо рецепт домашнього хумусу.
Інгредієнти:
- 1 головка броколі — помити, обсушити, розрізати на суцвіття
- 1 велике яблуко — натерти на крупній тертці
- 30 г пластівців мигдалю
- 50 г родзинок
- ½ червоної цибулі — порізати кубиками
Для заправки:
- 1 ст.л. яблучного оцту
- 1 ч.л. меду
- ½ ч.л. солі
- Зерна граната — за смаком і для прикрашання
Приготування:
Мигдаль підрум'янити на сухій сковорідці. У неглибокій мисці змішайте всі інгредієнти для заправки. Ретельно перемішати до однорідності.
Додати до заправки цибулю й залишити на 5 хвилин. Ізюм запарити, потім обсушити.
Тим часом броколі помістити в чашу блендера і порубати. У великій мисці змішати броколі, яблука, родзинки та заправку з цибулею.
Ретельно все перемішати. Додати до салату мигдаль та зерна граната й знову перемішати. Подавати можна одразу ж, хоч після кількох годин у холодильнику салат стає тільки смачнішим.
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