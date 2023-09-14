Домашній хумус: їжте зі свіжим коржом або хлібом
Хумус — це закуска з нутового пюре з прянощами, яка популярна в багатьох країнах світу. Вона ситна та смачна. А приготувати її просто. Щоправда, швидко це зробити не вийде. За бажання хумус можна доповнити часником, зеленню, смаженою цибулею, в'яленими томатами. Їдять хумус зі свіжими коржами. І це фантастично смачно! Рецептом страви з «ФАКТАМИ» поділилася кулінарка Ардія Діаманті.
— Сьогодні можна купити готовий хумус у супермаркетах, але домашня їжа є домашня, — каже Ардія Діаманті.
Домашній хумус
- Нут — 200 г
- Тахіні (кунжутна паста) — на смак
- Лимонний сік — на смак
- Кумін (зіра) — на смак
- Оливкова олія — 50 мл
- Петрушка — на смак.
Замочити нут у холодній воді проти ночі. Наступного дня у тій же воді варити його на повільному вогні близько двох годин — доки не стане м'яким. Злити рідину. Трішки залишити, якщо хочете регулювати консистенцію хумуса (як це робимо, готуючи картопляне пюре).
Помістити нут у блендер, додати оливкову олію, збити до однорідності. За потреби додати трохи нутового відвару.
Додати тахіні та лимонний сік, збити ще раз. Додати паприку та зіру (кумін) і ще раз злегка збити. Подавати зі свіжою петрушкою.
І смачного!
Раніше Марина Боржемська поділилася рецептом приготування хумусу для активного схуднення.
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Фото з альбому Ольги Сметанської84