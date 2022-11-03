Сміливо робіть це до середини листопада: як правильно посадити горіх, щоб отримувати рекордний урожай

Горіхове дерево з роками досягає величних розмірів, як в довжину, так і в ширину. Щоб мати можливість виростити його, вам потрібно багато місця в саду. Як це зробити — поради дали фахівці спеціалізованого видання для садівників gartenjournal.

«В принципі, садити волоський горіх можна навесні, влітку або восени — навіть до середини листопада або навіть довше. Перевага осінньої посадки перед весняною полягає в тому, що дерево волоського горіха продовжує розвивати тонке коріння до морозів. Завдяки такому корінню дереву легше поглинати достатню кількість води наступної весни. Особливо у випадку досить ранніх спекотних періодів хороше укорінення сприяє успішному росту.

Дерево волоського горіха довговічне і невибагливе — в тому числі і до ґрунту. Воно росте на різноманітних ґрунтах і ландшафтах. Тим не менш, ґрунт повинен бути злегка піщаний, з нейтральною кислотністю. Однак лужні ґрунти також не є проблемою для волоського горіха. Крім того, волоський горіх не любить перезволоження та/або погано аерованого ґрунту. За таких умов росте дуже повільно і майже не плодоносить.

Садити горіх слід у восьми-десяти метрах від будинку та стін, в шести-восьми метрах від гаража або навісу, на відстані не менше 10, а краще 15 метрів від плодових дерев, вісім-десять метрів до сусіднього об'єкта нерухомості. Якщо не дотримуватися цих відстаней, коріння, а згодом і гілки можуть завдати серйозної шкоди, наприклад, цегляній кладці".

Підготуйте посадкову яму шириною від 80 до 100 сантиметрів і глибиною не менше 50 сантиметрів. Розпушуйте ґрунт ще глибше, якщо він дуже твердий.

«Збагатити посадкову яму свіжим компостом або добривом з повільним вивільненням — це забезпечить перший запас поживних речовин. Після того, як волоський горіх міцно закріпиться в посадковій ямі, засипте його якісним ґрунтом.

При посадці волоського горіха обов'язково переконайтеся, що ґрунт потрапив і в проміжки між корінням. Щільно утрамбуйте ґрунт. Знову полийте. У перші кілька тижнів рясно поливайте зростаюче дерево, особливо в теплу погоду.

Пофарбувавши дерево в білий колір в перші кілька років, ви зможете надійно захистити свій волоський горіх від пошкодження морозом".

Нагадаємо, як правильно сушити горіхи.



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