Зараз саме час подбати про насіння: як виростити вдома фундук

Фундук витривалий і невибагливий у догляді, а його плоди надзвичайно смачні та корисні. Рослина добре росте як на сонці, так і в тіні. Однак на повному сонці вона найкраще цвіте та утворює найгустіше листя, пише thespruce.com.

Фундук може переносити широкий діапазон ґрунтових умов і не надто вибагливий до типу ґрунту або рівня рН ґрунту. Однак найкраще підходять добре дреновані ґрунти, щоб коріння фундука дзьобоподібного ніколи не перезволожувалося. Дерево росте на слаболужних ґрунтах з рН від 6,8 до 7,2. Фундук може адаптуватися до вологих і сухих місць зростання і вважається посухостійким. Здорові кущі фундука не потребують підживлення. Допоки чагарник дає квіти і плоди, підживлення не потрібне. Однак, якщо кущ виглядає нездоровим або відчуває затримку в рості, легке підживлення може допомогти прискорити ріст.

Для вирощування з насіння потрібно зібрати горіхи з куща восени. Насіння найкраще висівати одразу після збору, оскільки воно потребує 3−6-місячної холодної стратифікації. Посіяне насіння фундука також потрібно захищати від гризунів, таких як білки та бурундуки, тому деякі садівники вирішують вирощувати насіння фундука в закритому ґрунті, щоб гарантувати, що його не вкрадуть голодні тварини.

Для вирощування в кімнатних умовах замочіть насіння фундука відразу після збору на 48 годин у теплій воді. Міняйте воду кожні 24 години, щоб вона була свіжою. Видаліть будь-яке сміття і шматочки, які відламуються і спливають на поверхню. Наповніть пластиковий пакет піском так, щоб він повністю покривав насіння, і змочіть його. Закрийте пакет і покладіть його в холодильник на три місяці для холодної стратифікації насіння. Після того, як насіння стратифікувалося протягом 3−6 місяців, його можна пророщувати у зволоженому безґрунтовому субстраті. Висадіть насіння у ґрунтову суміш і поставте в тепле місце, наприклад, на сонячне підвіконня.

Коли розсада досягне 25 сантиметрів заввишки, її можна пересадити в більші горщики, наповнені добре дренованою ґрунтовою сумішшю. Висаджуйте зміцнілу розсаду на відкритому повітрі, як тільки минуть суворі зимові погодні умови.

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