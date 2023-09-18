Доступно лише для громадян України: у Мінсоцполітики розповіли про особливості усиновлення у воєнний час

В Україні, де раніше спростили та прискорили процес усиновлення, все більше українських сімей сьогодні задумуються про те, щоб всиновити дитину. При цьому понад 14 тисяч дітей наразі перебувають на обліку з усиновлення. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики України.

У відомстві розповіли про ключові факти, які важливо знати про усиновлення під час воєнного стану:

- Усиновлювачами можуть бути як подружжя, так й одна особа.

- Усиновлення можливе лише для громадян України — для цього потрібно стати на облік кандидатів в усиновлювачі і проживати на підконтрольній Україні території.

- Всю інформацію про дітей, які можуть бути всиновлені, слід шукати в службах у справах дітей.

- Серед тих, хто очікує на усиновлення, переважають діти від 10 років та сімейні групи з 3-х і більше братів та сестер.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно телеведучий Тімур Мірошниченко, який всиновив хлопчика з дитячого будинку, поділився своїм досвідом та розкрив схеми, як в Україні заробляють на дітях. На його думку, в системі є багато проблем і дитячі будинки насправді заробляють на сиротах, а держава зовсім не зацікавлена в усиновленні.

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