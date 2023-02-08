В Україні спростили та прискорили процес усиновлення: у Мінсоцполітики розповіли деталі

В Україні продовжують спрощувати процес усиновлення. Відтепер на порталі «Дія» доступні одразу пять нових послуг, які спрощують і пришвидшують процес усиновлення дитини. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики України.

«До цього українці вже могли подати заяву на отримання консультації з усиновлення дитини та зареєструватися усиновлювачем онлайн. Раніше потенційні батьки мали місяцями збирати необхідні документи та довідки по різних інстанціях, стояти в чергах, звертатися до служби в справах дітей та заповнювати заяви вручну. А сам процес усиновлення чи встановлення опіки міг тривати роками. Відтепер на порталі Дія доступні 5 нових послуг щодо усиновлення, які значно спростять і прискорять цей процес», — йдеться у повідомленні.

Нові послуги в «Дії» щодо усиновлення:

1. Усиновлення: продовження кандидатства. Послугою можуть скористатися українці, які вже мають статус кандидата в усиновлювачі. Оскільки заява на усиновлення дитини дійсна лише один рік, багато хто не встигає стати батьками за цей час. Нова послуга дозволяє продовжити статус кандидата в усиновлювачі.

2. Прийомні батьки, батьки-вихователі: реєстрація кандидатом. Послуга актуальна для українців, які хочуть взяти дитину в сім’ю та стати прийомними батьками. А також для людей, які хочуть створити дитячий будинок сімейного типу. У такому разі дитина зберігає статус сироти, а названі батьки отримують підтримку від держави для догляду за неповнолітнім.

3. Стати другим з батьків-вихователей чи прийомних батьків. Послугою можуть скористатися людина, яка укладає шлюб з партнером, котрий вже має статус усиновлювача. У такому випадку прийомні батьки або батьки-вихователі стають на облік як подружжя.

4. Опіка, піклування над дитиною: реєстрація кандидатом. Послуга особливо актуальна для родичів осиротілих дітей, які хочуть стати їхніми законними опікунами чи піклувальниками. У такому випадку за дитиною зберігається статус сироти, а опікун або піклувальник стає офіційним представником дитини до здобуття нею повноліття. Водночас за його згоди дитину можуть усиновити інші люди.

5. Усиновлення: зняття з обліку. Послугою можуть скористатися українці, які мають статус кандидата в усиновлювачі, але не стали батьками і вирішили не брати на виховання осиротілу дитину.

Заповнення даних заяви займе близько 30 хвилин. Більше не потрібно стояти в чергах та витрачати тижні на збір довідок — усі необхідні документи підтягнуться з реєстрів автоматично. Після цього служба у справах дітей перевірить усі дані та повідомить потенційних батьків або опікунів про своє рішення.

Зазначимо, що подружжя, яке вдвох бажає взяти дитину на виховання, подає спільну заяву, підписану обома. Члени сім'ї, що проживають разом із заявником, повинні надати свою згоду на створення прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу.

Для цього необхідна реєстрація всіх вищевказаних осіб у «Дії». Заявник вказує дані в заяві, накладає свій цифровий підпис, далі члени його сім'ї отримують сповіщення про це, авторизуються у своєму кабінеті, заповнюють заяву і також підписують її своїм електронним підписом.

Як писали «ФАКТИ», раніше телеведучий Тимур Мірошниченко з дружиною розпочали оформлення документів на усиновлення дитини. А телеведучий Даніель Салем має намір вдочерити дівчинку, яку врятував з-під обстрілів на фронті.

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