«Тільки не лякайтеся назви»: вишуканий суп «Вішісуаз» від Тетяни Мокріді

Директор Школи леді Тетяна Мокріді, яка раніше розповіла, як приготувати хліб з помідорами по-каталонськи, поділилася рецептом супу «Вішісуаз».

«Суп „Вішісуаз“. Не лякайтесь назви, це дуже просто! „Бабуся, приготуй мені той пюрешковий суп. Ну, той французький“, — каже мені онук. Цей суп люблять і доньки, тому в холодильнику „на випадок“ (як каже моя Настя) завжди є цибуля порей. Це той овоч, який завжди картинно стирчить, як багет, з паперових пакетів. Секретів супу аж три: гарна велика біла частина цибулі порей, не молода (!) картопля, мало води», — йдеться у повідомленні.

Інгредієнти: - 600 г картоплі

- 700 мл води (або курячого бульйону)

- 1 цибуля порей

- 1 велика ріпчаста цибуля або 2 середні

- 30 г вершкового масла

- 100 г вершків

- сіль та перець за смаком Приготування: 1. Найважливішим кроком є миття цибулі порей. Нюанс в тому, що серед пелюсток застрягає пісок. Треба гарно вимити. Хто ж любить відчувати пісок на зубах, коли смакує страву? Відріжте білу частину цибулі. Розріжте ножем вздовж і розберіть на пелюстки. Гарно промийте. Нарубайте на тоненькі смужки- півкільця. 2. Почистіть ріпчасту цибулю, наріжте на півкільця. 3. На сковорідці розтопіть 30 гр вершкового масла, додайте обидві цибулі. Обсмажте на невеликому огні до м"якості. 4. Очистіть картоплю, наріжте на невеличкі шматочки, перекладіть в каструлю, налийте води (бульйону) аби ледь покрити картоплю, додайте сіль. Варіть майже до готовності. 5. Додайте до картоплі обсмажену цибулю. Проваріть все це разом ще 10 хвилин. 6. Влийте вершки. Перебийте блендером. «Подавайте після приготування. Не рекомендую розігрівати. Діти люблять подачу з грінками домашнього приготування і чимось м’ясним. Можу підсмажити куряче філе і нарізати його кубиками. Але сьогодні фантазувала з шинкою і сервелатом. В ресторанах подають „вішісуаз“ і з креветками, і з ікрою, і з морськими гребінцями. Експерементуйте. Сьогодні шеф — ви! Смачного! P. S. Зелену частину цибулі порей я теж використовую. Люблю на цих листочках запікати рибу. Цибуля надасть рибі тонкий солодкий аромат», — написала Мокріді.

Як писали «ФАКТИ», раніше популярний співак Олег Винник розповів, як приготувати рибний суп, а гастроентерологиня Алла Курилець пояснила, чи корисно їсти супи.

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