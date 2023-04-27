Не засмажуйте: лікарка пояснила, чи корисно їсти супи

Мабуть, чи не кожному у дитинстві мами й бабусі готували на обід «перше, друге і компот». Супи були в меню різноманітні: гречаний, капусняк, з галушками, з фрикадельками, овочеві, зелений борщ. Тим не менш для багатьох постає досі питання: чи обов'язково їсти супи та борщі? Гастроентерологиня Алла Курилець на своїй сторінці у соцмережі переконує — це питання смакових уподобань кожної родини, але це не обов'язкова страва. Якщо все ж таки хочеться «ріденького», то є вимоги.

«Суп раджу варити обов'язково на якісному свіжому м'ясі (телятина, курка, індик, нежирна свинина, — зауважує фахівчиня. — Потрібно двічі зливати бульйон, тому що в м"ясі можуть бути антибіотики, гормони росту тощо. Супи мають бути густі, містити багато овочів, яйця, сметану, бобові. Недаремно кажуть, що борщ смачний, коли ложка стоїть. Не засмажуйте супи, обов'язково подайте ще й миску салату, оскільки це все ж рідкі страви і вони не дадуть надовго „ситість“. Подавайте суп з вчорашнім хлібчиком, сухариками власного виробництва, пампушки. Особливо смакує до супів пюре, спробуйте помідоровий супчик, гаспачо, Інколи можна до борщику сало, але в міру».

Крім того, додає лікарка, не забувайте про юшку з риби. Дехто полюбляє суп з лосося з вершками. Так, це смачно, але зовсім не обов'язково до збалансованого раціону, вважає Алла Курилець.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепти напоїв, які допоможуть схуднути.

217

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram