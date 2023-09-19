Помідори у власному соку: дуже корисна заготівля на зиму

Існує безліч рецептів, як зробити заготівлю з помідорів на зиму, більшість з яких вже знайома нашим читачам. А от томати у власному соку готують не часто.

Їх можна використовувати як заправку для борщу або просто подати як закуску до макаронів або м’яса. Взимку ж вони стануть відмінною основою для будь-якого томатного соусу.

Рецептом поділилися кулінари сайту «Домашня консервація».

Приготування:

Помідори пропустити через м'ясорубку, потрібно приблизно 2л готового томатного соку. Додати 2 ст л солі, 3 ст л цукру, варити 15−20 хвилин.



У 1 л. банки скласти помідори, попередньо зняти шкірку (зробити надрізи і бланшувати в киплячій воді 3−4 хв). У банку з томатами додати 3−4 часточки часнику. Залити гарячим томатним соком.



Стерилізувати 15−20 хв, закатати, перевернути, закутати.

А ось так закривають помідори у власному соку Лілія Цвіт та інші українські господині.

«Обравши соковиті, солодкі помідори, ви отримаєте чудову закрутку! Смак неперевершений!» — пишуть кулінарки.

Такий рецепт підійде тим, хто не заперечує проти оцту.

«ФАКТИ» також розповідали, як приготувати малосольні помідори по-вірменськи на зиму.

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