«Мрія збулася»: Верка Сердючка нарешті опинилася в Голлівуді

Український шоумен Андрій Данилко (сценічне ім'я — Вєрка Сердючка), який зараз гастролює в США, нарешті знявся у Голлівуді.

Правда, поки що йдеться не про якусь знамениту студію, а лише про Голлівудські пагорби зі знаменитим на весь світ надписом Hollywood. Але, головне, перший крок до заповітної мрії зроблено.

Фото опублікувала у себе в соцмережі партнерка артиста по сцені Інна Білоконь.

«Мрія збулася», — підписала Інна знімок.

Підписники гаряче підтримали артистів: «Нехай все, чого прагнете — виконується», «Дві зірки», «Мрії здійснюються», «You are the best».

А деякі пішли ще далі. «Навіщо нам той Голлівуд. Коли в нас є своя чарівна провідниця, свій чудовий міліціонер. Та наша яскрава зірка Вірочка Сердючка», — пишуть вони, натякаючи, що ми, українці, і так самодостатня нація, і нам не завжди потрібно визнання від іноземців, коли ми впевнені, що й так найкращі.



Як відомо, наразі Данилко та Білоконь перебувають у США з концертним туром. Артисти вже виступили в Маямі, Чикаго та Нью-Йорку.

Через негоду один з концертів артистів у Нью-Йорку опинився під загрозою зриву. Хоча Сердючка вийшла на сцену з годинною затримкою, глядачі зустріли зірку бурхливими аплодисментами.

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